¿Murió el Vampiro Canadiense? Esto se sabe del legendario luchador y músico

Vampiro Canadiense Durante su paso por el pancracio mexicano, El Vampiro Canadiense protagonizó rivalidades con Konnan, Canek y Pirata Morgan. (VampiroVudu)

El Vampiro Canadiense es una leyenda de los ensogados mexicanos, el luchador ha tenido escasas apariciones en los últimos meses, ya sea por problemas físicos o de salud, pero en redes sociales comenzó a hacerse viral un posteo de un usuario sobre su supuesto fallecimiento.

¿Murió el Vampiro Canadiense?

De esta forma, el Vampiro Canadiense, quien se llama realmente Ian Richard Hodgkinson, se convirtió en uno de los luchadores extranjeros más populares de la lucha libre mexicana en la década de los 90 y parte de los 2000.

Debido a su personalidad rebelde y su estilo sobre el cuadrilátero, el Vampiro Canadiense tuvo un gran séquito de fans que lo seguían a cualquier arena en todo el país en aquel entonces.

Pero en las últimas horas circularon rumores en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento, lo cual es completamente falso, ya que el luchador continúa con vida hasta este momento.

El usuario @GugaHasa fue quien inició este falso rumor, por lo que diversos usuarios comenzaron a cuestionar su posteo, pero esta información es completamente falsa, ya que el luchador continúa activo en redes sociales.

¿Quién es el Vampiro Canadiense?

El Vampiro Canadiense nació el 31 de mayo de 1967 en Thunder Bay, Ontario, Canadá, se dedicó a la lucha libre y a la música desde muy joven, pero su popularidad traspasó fronteras y en México tuvo una legión de fans incondicionales por varios años.

Luego, el Vampiro Canadiense se retiró de la lucha libre activa debido a sus problemas de salud, por lo que decidió dedicarse a proyectos musicales, realizar un podcast y otras actividades.

Durante su paso por el pancracio mexicano, protagonizó rivalidades con Konnan, Canek, Pirata Morgan, Chessman y hasta el Cibernético, por lo que era uno de los consentidos del ring mexicano.

Además, el Vampiro Canadiense conquisto el Campeonato Mundial de Peso Completo de la y figuró en la World Championship Wrestling (WCW), empresa estadounidense en la que compartió escenario con figuras como Sting y Eddie Guerrero.