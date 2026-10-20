Vasco da Gama vs Boca Juniors: pronóstico, horario y dónde ver la semifinal de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama vs. Boca Juniors. Los conjuntos argentino y brasileño se estarán enfrentando en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana de la CONMEBOL para buscar un lugar en la gran final del torneo continental. (@VascodaGama, @BocaJrsOficial/X)

Llegan las semifinales de la Copa Sudamericana de la CONMEBOL y en las últimas instancias, el primer campeón mundial sudamericano de la historia, el Vasco da Gama estará enfrentando al equipo más campeón de Argentina, Boca Juniors.

Ambos conjuntos llegan con un impulso distinto desde la competencia doméstica, ocupando primeros y últimos puestos, con irregularidades, pero terreno disparejo desde el cual competir dentro de la competición continental, en un encuentro que se perfila para ser de los más disputados en la temporada.

Pronóstico del Vasco da Gama vs. Boca Juniors en la Copa Sudamericana

El panorama doméstico para los argentinos pinta mejor y más favorable en comparación al de los brasileños. Los xeneizes se encuentran volando alto en la Primera División argentina, situándose en la segunda posición del Grupo A, solo atrás de Central Córdoba a cinco puntos, con 25; logrados gracias a 6 victorias, 6 empates y una sola derrota en lo que va de la competencia.

Por otro lado, los camisetas negras del Vasco da Gama no han encontrado estabilidad dentro del campeonato liguero del Brasileirão, ocupando la posición 15, desde donde pinta difícil saltar a una competencia continental; por lo que campeonar en la Sudamericana podría ser su única opción de generar un mejor resultado en la temporada.

Ahora, desde el Maracaná, Vasco da Gama buscará aprovechar la localía, además de la ventaja conseguida en el partido del pasado 13 de octubre en la Bombonera, donde pese a haber quedado con diez jugadores en el campo a partir del minuto 64, los de Río de Janeiro fueron capaces de conservar la ventaja por un gol a cero.

Boca Juniors tendrá que remar contracorriente en este partido en donde ganar por un solo gol no bastará para asegurar el pase a la final, enfrentándose además al ganador de la serie entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro, en donde los brasileños igualmente lideran por 3-0 en la ida.

Estos son los escenarios hipotéticos y sus resultados que tendrían en la serie:

Vasco da Gama gana: clasificará a la final.

clasificará a la final. Empate: el conjunto brasileño avanzará gracias a su victoria de 1-0 en la ida.

el conjunto brasileño avanzará gracias a su victoria de 1-0 en la ida. Boca Juniors gana por un gol: el marcador global quedará empatado y la eliminatoria se definirá mediante penales.

el marcador global quedará empatado y la eliminatoria se definirá mediante penales. Boca Juniors gana por dos o más goles: el equipo argentino avanzará directamente a la final de la Copa Sudamericana.

¿A qué hora es y dónde ver el Vasco da Gama vs. Boca Juniors en la Copa Sudamericana?

El partido se llevará a cabo este martes 20 de octubre desde el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, iniciando a las 18:30 horas, tiempo de México: