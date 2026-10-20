Balón de Oro de Todos los Tiempos: ¿Qué es este premio, cómo se puede votar y quiénes están nominados?

Balón de Oro Nuevo premio permite votar por le mejor de todos los tiempos. (Ballon D'Or)

La edición 71 del Balón de Oro se acerca. La premiación ha agregado una categoría que escogida por los fanáticos. Descubre cómo funciona y quién va a la delantera hasta el momento.

¿Cómo funciona nueva categoría de Balón de Oro?

El Balón de Oro tendrá nueva categoría para la edición de este 2026. El premio es denominado Ballon D’Or of All Time o B.O.A.T. (trad. Balón de Oro de Todos los Tiempos) y premia a la mejor temporada individual por un jugador que haya recibido el premio.

Los jugadores seleccionados para la votación debieron haber ganado el galardón en al menos dos ocasiones. Fanáticos podrán votar por una de las temporadas listadas. Siguiendo estos parámetros, la lista de jugadores con sus respectivas temporadas es la siguiente:

Alfredo Di Stefano (1957, 1959)

(1957, 1959) Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)

(2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

(2008, 2013, 2014, 2016, 2017) Marco Van Basten (1988, 1989, 1992)

(1988, 1989, 1992) Johann Cruyff (1971, 1973, 1974)

(1971, 1973, 1974) Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981)

(1980, 1981) Michel Platini (1983, 1984, 1985)

(1983, 1984, 1985) Ronaldo Nazário (1997, 2002)

(1997, 2002) Kevin Keegan (1978, 1979)

(1978, 1979) Franz Beckenbauer (1972, 1976)

El costo por voto es de 1 (un) euro. Se puede votar una cantidad ilimitada de veces mientras se pague el monto. La votación cierra el 27 de octubre a las 16:00 horas del centro de México.

Todos aquellos que voten tendrán la oportunidad de ganar dos boletos para asistir a la ceremonia que se llevará a cabo en el London Palladium Theatre de Londres el próximo 26 de octubre. Aunque no sea así, puedes ganar una foto descargable exclusiva del jugador seleccionado con cada voto comprado.

Hasta el momento, la temporada del 2008 de Cristiano Ronaldo con el Manchester United lleva la delantera con más del 60 por ciento de los votos ingresados hasta el momento. La temporada de 2012 de Lionel Messi le sigue con 12 por ciento.