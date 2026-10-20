PSG vs Barcelona: ¿A qué hora y dónde ver en vivo la Champions League 2026?

PSG vs FC Barcelona Los parisinos quieren terminar con la racha de victorias consecutivas que tiene el cuadro blaugrana en este inicio de temporada.

El partido estelar de esta semana de la Liga de Campeones se juega el día de hoy con el PSG recibiendo al FC Barcelona. Los vigentes bicampeones de este torneo estarán en casa para medirse al único equipo que se mantiene con paso perfecto esta temporada en el ‘viejo continente’ en lo que promete ser uno de los partidos más importantes de esta fase regular y que podrían volver a verse en instancia de eliminación directa más adelante.

La UEFA Champions League juega su tercera de las ocho jornadas de la fase regular. Estamos por llegar a la mitad de esta instancia y todavía hay nueve equipos con paso perfecto, entre ellos el PSG y el Barcelona, quienes además son los dos mejores de la clasificación gracias a su diferencia de goles. Hoy, uno de ellos perderá unidades y seguirá en búsqueda del primer puesto con sólo ocho lugares disponibles para el pase directo a los octavos de final.

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13:00 horas (CDMX)

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Previa del PSG vs Barcelona | UEFA Champions League

Posiblemente los dos mejores equipos de Europa actualmente chocan el día de hoy en el ‘Parque de los Príncipes’. El ‘PSG’ ha mantenido el nivel de las temporadas pasadas y ya ganó sus dos primeros partidos de esta competencia de la mano de Luis Enrique. Los parisinos han ganado prácticamente todo en los últimos dos años y hoy tienen la oportunidad de frenar a los vigentes campeones de España.

El FC Barcelona es el único equipo del futbol europeo que se mantiene con paso perfecto en todas las competencias. Hansi Flick parece haber alcanzado el mejor nivel de este equipo y quieren demostrar que son los principales candidatos a llevarse todo este año. demás, Lamine Yamal continúa su carrera por el Balón de Oro. El juvenil español quiere coronarse como el mejor futbolista del mundo y este son el tipo de partidos que suman puntos para este tipo de reconocimientos.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en la fase de grupos de la temporada pasada. El cuadro francés se impuso con marcador de 1-2 en territorio español. Senny Mayulu y Goncalo Ramos fueron los autores de los goles para llevarse los tres puntos.