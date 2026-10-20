¿Cuándo inicia la Serie Mundial 2026 en la MLB? Estas son las fechas de los partidos del ‘Clásico de Otoño’

Clásico de Otoño 2026 Tampa Bay Rays alcanza a Milwaukee Brewers en la Serie Mundial de Beisbol tras vencer a Cleveland y coronarse campeones de la ALCS.

El Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS) marcó la victoria para los Tampa Bay Rays, quienes se impusieron ante los Cleveland Guardians con una remontada en la octava entrada, sellando así la ventaja de los locales y arrebatando el triunfo de la serie 4-2 en su propio campo.

Con su boleto definitivo para la Serie Mundial 2026, el conjunto de Florida se enfrentará a los indiscutibles campeones de la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers, quienes esperaban por su rival tras barrer a los bicampeones Dodgers de Los Ángeles 4-0 en su serie, finalizada la semana pasada.

Ahora, con el popularmente llamado Clásico de Otoño a la vuelta de la esquina, las expectativas han florecido inmediatamente al tratarse de una contienda entre dos equipos que disputarán su primer título de Serie Mundial en la historia. En otras palabras, ¡no puedes perderte este duelo sin precedentes, así que te contamos todos los detalles!

Serie Mundial MLB 2026: ¿cuándo comienza y cuántos juegos son?

Después de que los playoffs de la MLB arrancaran con la Serie de Comodines, cuyos triunfadores enfrentaron a los rivales ya en fila —conjuntos con pase directo— en las Series Divisionales y, posteriormente, los vencedores escalaron a las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional para disputar la victoria en su propio sector, la MLB 2026 finalmente llega a su contienda final: la Serie Mundial de Beisbol.

What a night #ForTampaBay https://t.co/UYTwUl767Y — MLB (@MLB) October 20, 2026

Los campeones de la Liga Nacional, Milwaukee Brewers, llegan al Clásico de Otoño con una racha destacable al vencer de manera indiscutible a Los Ángeles Dodgers, quienes llevaban dos títulos consecutivos (2024-2025). Por otra parte, con un duelo más igualado pero del que aún salieron victoriosos, los Tampa Bay Rays se coronaron vencederos de la Liga Americana y ya alistan los motores para enfrentar a su rival.

El duelo se ha consolidado como un histórico en la trayectoria de la MLB, ya que Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays estarían disputando su primer título de la Serie Mundial, cuya victoria recaerá en aquel equipo que domine cuatro de siete juegos; dependiendo la marcha de los rivales, podrían jugarse menos de los siete juegos programados o jugarse los siete completos.

La competencia arrancará el viernes 23 de octubre con el Juego 1 de este clásico del deporte.

Calendario de la Serie Mundial 2026: fecha, hora y lugar de los juegos Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays

El Clásico de Otoño disputará al mejor de siete juegos, con los Cerveceros como locales en los dos primeros encuentros y aún llevando consigo el impulso de la victoria tras un impresionante 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los días y horarios —desde México— de cada duelo en la Serie Mundial 2026, son los siguientes:

Juego 1: Viernes 23 de octubre a las 18:00 horas, Milwaukee.

Viernes 23 de octubre a las 18:00 horas, Milwaukee. Juego 2: Sábado 24 de cotubre a las 18:00 horas, Milwaukee.

Sábado 24 de cotubre a las 18:00 horas, Milwaukee. Juego 3: Lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, Florida.

Lunes 26 de octubre a las 18:00 horas, Florida. Juego 4: Martes 27 de octubre a las 18:00 horas, Florida.

Martes 27 de octubre a las 18:00 horas, Florida. Juego 5: Miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas, Florida.

Miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas, Florida. Juego 6: Viernes 30 de octubre a las 18:00 horas, Milwaukee.

Viernes 30 de octubre a las 18:00 horas, Milwaukee. Juego 7: Sábado 31 de octubre a las 18:00 horas, Milwaukee.

Para la audiencia mexicana, las opciones reportadas para seguir los juegos incluyen canales por suscripción como ESPN y FOX, así como las plataformas de streaming Disney+ Premium y FOX One.