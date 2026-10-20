NFL confirma show de Medio Tiempo de U2 para partido de Thanksgiving: ¿Cuándo y dónde podrá verse? (X: @NFL)

Considerada una de las agrupaciones de rock más grandes de la historia del rock, la banda originaria de Dublín, Irlanda, U2, prepara una presentación muy especial en uno de los estadios más imponentes de Estados Unidos. Bono y los integrantes de la agrupación protagonizarán el espectáculo de medio tiempo de la NFL en vísperas del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una de las festividades más importantes de la cultura norteamericana.

¿Cuándo y dónde será la presentación de U2?

El show estelar a cargo de U2 se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

El escenario principal será el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, durante el duelo entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, uno de los partidos estelares con los que la liga arranca las celebraciones de Acción de Gracias.

One of the biggest bands on the planet. One of the biggest stages in sports. U2 takes the field at halftime on Thanksgiving Eve during Packers vs. Rams — November 25 at SoFi Stadium and LIVE on Netflix. https://t.co/G4nJ19amr4 — NFL (@NFL) October 20, 2026

¿Dónde ver la transmisión en vivo del espectáculo?

Para todos los fanáticos que se preguntan dónde seguir el evento, la transmisión en directo estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming de Netflix.

Hasta el momento, la agrupación irlandesa no ha revelado el setlist de canciones que interpretará en el terreno de juego, ni se ha confirmado si contarán con artistas invitados sobre el escenario.

¿U2 ya se ha presentado anteriormente en la NFL?

Más de dos décadas después, U2 regresa a los escenarios de la NFL. Su antecedente más recordado ocurrió en febrero de 2002 durante el show de medio tiempo del Super Bowl XXXVI. En aquella ocasión, realizada pocos meses después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, la banda ofreció una emotiva presentación en homenaje a las víctimas, proyectando sus nombres sobre un enorme telón de fondo mientras Bono e integrantes interpretaban sus mejores éxitos.