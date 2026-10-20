Equipo de México gana la primera edición de The Match

The Match – Team USA/PRGA/FMG. El equipo mexicano de golfistas juveniles se impuso al de Estados Unidos y Puerto Rico. (FMG)

México salió campeón en la primera edición de The Match – Team USA/PRGA/FMG, al sumar 21 puntos en Grand Reserve Golf Club de Puerto Rico.

Este encuentro marcó el inicio de una nueva iniciativa de la Federación Mexicana de Golf (FMG) en conjunto con la United States Golf Association (USGA) y la Puerto Rico Golf Association (PRGA), para fortalecer la formación de los golfistas juveniles mediante experiencias de competencia y aprendizaje internacional.

La competencia fue en dos días

Durante dos días, ocho representantes mexicanos, cuatro mujeres y cuatro hombres, se enfrentaron a equipos de Estados Unidos y Puerto Rico en una competencia que combinó diferentes modalidades de Match Play, trabajo en equipo y actividades de capacitación.

El campeonato tuvo un desenlace emocionante. En el último hoyo de competencia, Regina Jiménez Jardón embocó el putt decisivo que aseguró la victoria de México, equipo que demostró talento, determinación y un gran espíritu deportivo.

“Fue un cierre verdaderamente emocionante. Ver a Regina embocar ese putt en el último hoyo fue un momento muy especial, pero esta victoria es resultado del esfuerzo de los ocho jugadores y de todo el equipo técnico. Se apoyaron durante toda la competencia, respondieron a la exigencia de representar a México y demostraron una gran unión. Estamos muy orgullosos del campeonato, pero también de su actitud, de su disposición para aprender y de la manera en que aprovecharon cada momento de esta experiencia”, expresó Ricardo Carrillo, consejero y director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Golf.

The Match fue diseñado para ofrecer mucho más que un torneo internacional. La iniciativa busca reunir a jóvenes talentos de las tres federaciones en un entorno que les permita competir, intercambiar experiencias, conocer nuevas metodologías de preparación y continuar desarrollando las habilidades necesarias para afrontar competencias de mayor nivel.

Acercamiento al alto rendimiento

Los jugadores también participaron en una sesión de entrenamiento con Chris Zambri, entrenador en jefe del U.S. National Development Program (USNDP), que les permitió acercarse a herramientas y conceptos utilizados en la preparación de golfistas de alto rendimiento.

La experiencia también representó una oportunidad de aprendizaje para el equipo técnico mexicano, integrado por Sophia Sheridan y Marcelo Treviño, quienes acompañaron a la delegación y pudieron intercambiar conocimientos y experiencias con los entrenadores de las otras organizaciones.

El beneficio de The Match va más allá de los ocho jugadores que participaron en esta primera edición. Los conocimientos adquiridos y el intercambio entre entrenadores representan herramientas que podrán contribuir al fortalecimiento de los procesos de preparación y desarrollo de las Selecciones Nacionales de la FMG.

“Esta primera edición representa exactamente lo que buscamos impulsar desde la Federación Mexicana de Golf: crear oportunidades que complementen la formación de nuestros jugadores y entrenadores. No se trata solamente de viajar y competir, sino de aprender cómo trabajan otras organizaciones, conocer nuevas herramientas de entrenamiento y regresar a México con conocimientos que podamos aplicar en nuestros programas. El título nos llena de orgullo, pero el verdadero valor de esta iniciativa está en lo que nuestros jugadores y equipo técnico se llevan para seguir creciendo”, agregó Carrillo.

Los ocho integrantes de la Selección Mexicana estuvo integrada por: Alejandra Botaya, Pablo Fernández García, Miguel García, Martina Galdeano, Regina Jiménez, Carlos Emilio Moreno, María Paula Navarrete, Alain Petitjean.

Los entrenadores fuerpon Sophia Sheridan y Marcelo Treviño.