Tiger Woods, ausente en la lista de su torneo, el Hero World Challenge 2026

Se aproxima el Hero World Challenge. El regreso de Tiger Woods a su competencia sigue en incógnita. (Foto especial)

Algunas de las figuras más importantes del golf han confirmado su participación al torneo Hero World Challenge 2026 sin que ello incluya al anfitrión Tiger Woods.

El número 1 del mundo, Scottie Scheffler, el número 1 del mundo, el vigente campeón, Hideki Matsuyama, y ​​el ganador del Players Championship, Cameron Young, encabezan la lista de figuras inscritas al evento que se celebrará del 3 al 6 de diciembre en Albany.

Matt Fitzpatrick también está en la lista tras una temporada excepcional en la que ha obtenido tres victorias en el PGA Tour y su más reciente triunfo en el Open de Francia del DP World Tour.

Al momento, siete de los diez mejores jugadores del mundo están incluidos en la lista de 20 participantes, en pendiente quedan por anunciar tres exenciones.

Tiger Woods, 15 veces campeón de Majors ha utilizado este torneo de 72 hoyos sin corte como plataforma para regresar a la competencia tras una lesión. Sin embargo, no ha participado en un evento oficial del PGA Tour desde el Open Championship en Royal Troon en julio de 2024, donde no superó el corte.

El regreso de Woods a la competencia sigue siendo incierto. La participación del californiano aún está en duda, se ignora de que tenga intención de competir en su propio torneo.

En el Hero World Challenge, que cierra la temporada 2026, tanto Scheffler como Matsuyama aspiran a lograr su tercera victoria en Albany.

Scheffler y Matsuyama buscan un tercer título

Scheffler conquistó títulos consecutivos en 2023 y 2024, mientras que Matsuyama ganó en 2016 y obtuvo su segundo trofeo en 2026.

La estrella japonesa derrotó a Alex Noren en un desempate en 2025, tras ejecutar un golpe de aproximación decisivo en el primer hoyo extra.

Si cualquiera de los dos logra la victoria este diciembre, se convertirá en el primer jugador en ganar tres veces en Albany.

El cuadro de participantes incluye también a 11 jugadores que formaron parte de los equipos de la Presidents Cup de 2026, además de tres debutantes: Si Woo Kim, Ryan Gerard y Jacob Bridgeman.

En conjunto, los participantes confirmados suman 106 victorias en el circuito y 11 triunfos en torneos Majors, representando a seis países distintos.