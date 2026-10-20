Tigres vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Para cerrar el primer día de la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2026-27, Tigres recibirá en casa a Club León este martes 20 de octubre. Los Felinos llegan de un empate ante Chivas, mientras que la Fierra juega después de una derrota con el Club América.

El día de mañana, miércoles 21 de octubre, se realizarán los últimos 5 partidos de esta media jornada doble: Puebla vs. Rayados, Atlas vs. América, Toluca vs. Xolos, Pachuca vs. Tigres y Santos Laguna vs. Pumas.

Horarios y canales para ver Tigres vs. León

Este partido de la Jornada 13 estará disponible en los siguientes formatos

Plataforma de streaming: FOX One .

. Canal por cable: FOX .

. Televisión abierta: Canal 7.

Se jugará en el Estadio Universitario, casa de Tigres, a las 21:10 horas.

Estadísticas de cada equipo

En los últimos 5 partidos ambos equipos acumularon 2 victorias, 2 empates y 1 derrota; Tigres se encuentra en el puesto 13 del tablero general del torneo y Club León llega en la posición número 7.

Los Felinos cuentan con 14 puntos totales con 3 partidos ganados, 5 empates y 4 derrotas hasta la Jornada 13. Juan Brunetta, mediocampista argentino, encabeza su tabla de goleo con 7 anotaciones y 4 asistencias en 12 partidos como titular. Brunetta no estará disponible en este partido debido a la tarjeta roja que recibió en el partido pasado ante Chivas.

La Fierra con 5 victorias, 3 derrotas y 4 derrotas en las últimas 12 jornadas cuenta con 18 puntos totales. Daniel Arcilla, mediocampista colombiano, y José Alvarado, delantero mexicano, son los máximos goleadores del equipo con 4 anotaciones cada uno.

Marcador de su último enfrentamiento

El último partido entre Tigres y León ocurrió en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio León en Guanajuato. El marcador final fue de 1 a 2 en favor de Tigres.

Goles de Tigres.

Minuto 47, anotación de Marcelo Flores.

Minuto 54, anotación de Diego Lainez.

Gol de León.

Minuto 59, anotación de Díber Cambindo.

Próximos partidos de ambos equipos

En el cierre de la jornada doble de la Liga MX, León recibirá al Club Toluca en el Nou Camp el día sábado 24 a las 17:00 horas; Tigres visitará el Estadio Olímpico Universitario para enfrentarse a Pumas en la Jornada 14, jugarán el día sábado a las 21:00 horas.