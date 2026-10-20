¡Hoy inicia la NBA! Partidos, horarios y cómo ver en México el Tip-Off de este martes 20 de octubre

NBA La nueva temporada arranca con tres partidos. (@NBA)

¡La NBA regresa! Tras algunos un par de semanas de pretemporada, este 20 de octubre oficialmente arranca la temporada 2026-2027 y el tip-off comienza con varios equipos que tienen la mirada puesta sobre ellos. Descubre cuándo y dónde verlos.

¿Qué partidos habrá este primer día de la NBA?

El día comenzará con un enfrentamiento entre dos dinastías de la Conferencia Este: los Detroit Pistons y los Boston Celtics en el Little Caesars Arena. Será el debut de Paul George con los Celtics, quien llega a reemplazar a Jaylen Brown en Boston al lado de Jason Tatum. Este último se perdió un juego esencial con los Celtics durante los playoffs debido a una lesión y llega con hambre de ganar. Fanáticos del equipo esperan ver cómo se desarrolla esta nueva dupla. Por su parte los Pistons bucan continuar con el experimento del entrenador J.B. Bickerstaff, el cual ha levantado la fortuna del equipo en los últimos dos años y la temporada pasada resultó en que Motor City ganara 60 juegos. Este año buscan llevar ese talento y pasar de las semifinales de conferencia.

Luego tenemos a los campeones, los New York Knicks, que se enfrentan en el Madison Square Garden de nuevo a los Philadelphia 76ers después de haberlos barrido en las semifinales de conferencia. Los campeones vigentes celebraron todo el verano tras 53 años sin un campeonato, pero ahora deben regresar a defender su título y demostrar que no se trató de un evento aislado sino del inicio de una nueva era. Por supuesto, la clave aquí será el ingreso de Lebron James a los Sixers, y lo fanáticos ya quieren ver cómo se desempeña y si este será el equipo que le traerá su quinto campeonato. Además, ambos equipos ya tuvieron la oportunidad de encontrarse en pretemporada y los 76ers aplastaron a Nueva York 120-97. Por supuesto, el desempeño de pretemporada es diferente y no todos lo jugadores estaban en cancha, por lo que será este martes que veremos el verdadero potencial de cada equipo.

Finalmente, la revancha de las finales de Conferencia del Oeste será el siguiente juego que muchos aficionados querrán sintonizar. El Oklahoma City Thunder busca comenzar la temporada fuerte en el Frost Bank Center contra el equipo que les arrebató la conferencia en un tenso juego 7 que se llevó a cabo en su propia casa. Mientras tanto, los San Antonio Spurs continúan igual de fuertes y por segundo año consecutivo son los favoritos para disputar las finales. Ambos equipos regresan con sus alineaciones casi iguales: Oklahoma City siendo liderado por Shai Gilgeous-Alexander y San Antonio por Victor Wembanyama, ambos defensivos altamente temidos en la liga.

¿Cómo ver partidos de la NBA?

El horario para cada uno de los partidos, junto con dónde serán transmitidos, será el siguiente: