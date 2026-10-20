Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI: Jay-Z se habría elegido a sí mismo para el espectáculo

Jay-Z se habría elegido a sí mismo para el espectáculo Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI (X: @PopBase)

Jay-Z ha tomado una decisión sobre quién será la figura encargada de encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl LXI 2027, siendo el propio rapero y empresario el elegido.

Como fundador de Roc Nation, el magnate del rap ha tenido la última palabra en la selección de los artistas que suben al escenario en el evento deportivo más visto del año, un rol que constantemente lo enfrenta al reto de encontrar a la estrella adecuada para liderar el espectáculo.

¿Cuándo será la presentación de Jay-Z y qué otros artistas contemplaba Roc Nation?

El evento está programado para llevarse a cabo el próximo domingo 14 de febrero de 2027. Antes de tomar esta resolución, Jay-Z y su equipo contemplaban a varios nombres con un fuerte peso escénico para dar inicio al espectáculo; entre los aspirantes figuraban Miley Cyrus, Justin Bieber e incluso Harry Styles. Estos perfiles representaban un cartel altamente atractivo para el público y se posicionaban como los favoritos de la audiencia para la edición LXI del Super Bowl.

De acuerdo con información publicada por el portal Puck, la confirmación oficial del artista estelar por parte de Roc Nation suele anunciarse la última semana de septiembre, a menudo coincidiendo con las transmisiones de Sunday Night Football. Esta fórmula se aplicó con Kendrick Lamar para el Super Bowl LIX en el inicio de la temporada 2024, y con Bad Bunny el 28 de septiembre del año pasado.

Por ello, resulta inusual que la elección se haya demorado hasta las últimas semanas de octubre sin un pronunciamiento oficial; pese a la selección del rapero, la NFL aún no ha emitido un comunicado formal.

Las controversias de Jay-Z y los antecedentes de la alianza con la NFL

Aunque para muchos espectadores la lista de rumores con Miley Cyrus, Justin Bieber y Harry Styles resultaba prometedora, especialmente por el momento musical que atraviesa Cyrus, los informes señalan que Jay-Z optó por postularse tras una ardua e infructuosa búsqueda por concretar a otro artista estelar.

El anuncio también se da tras la polémica generada el año pasado con la confirmación de Bad Bunny, cuya presentación íntegramente en español derivó en críticas por parte de los conservadores en Estados Unidos.

Roc Nation, fundada por Jay-Z en 2008, mantiene una alianza estratégica con la NFL para asesorar, seleccionar y producir los espectáculos de medio tiempo, impulsando el talento de la música contemporánea y el hip-hop. Desde que forjó esta unión en 2019 mediante un acuerdo inicial de 25 millones de dólares por cinco años, la empresa renovó su contrato con la liga en 2024 para extender su gestión por cinco años más.