La Cadillac Escalade-V es edición ‘Checo’ Pérez

Versión especial de General Motors. La V-Series de la marca rinde tributo a la trayectoria del tapatío en el automovilismo mundial. (Foto especial)

El mexicano Sergio Pérez tendrá su propio automóvil, se trata de una versión especial desarrollada por General Motors México para un grupo selecto de compradores. El grupo automotriz como el mexicano realizaron la presentación de la Cadillac Escalade-V Edición ‘Checo’ Pérez en la embajada de los Estados Unidos, la noche del lunes.

La camioneta premium es una serie ultralimitada de solo 11 vehículos, el mismo número que el piloto de Cadillac ha usado en su paso por la F1, diseñada de forma exclusiva para el mercado mexicano.

Esta edición conmemorativa celebra más de dos décadas de historia de la división de alto desempeño V-Series de la marca y rinde tributo a la trayectoria del tapatío en el automovilismo mundial. En el apartado conceptual, el proyecto contó con la participación directa del propio piloto en el proceso de diseño.

Para Cadillac, Sergio Pérez es una presencia especial. Cuando el proyecto inició fue el primer piloto que firmaron antes de la contratación del finlandés Valtteri Bottas. Actualmente, el tapatío se ha erigido como el líder dentro de la escudería.

Para certificar su autenticidad como piezas de colección, cada una de las 11 camionetas luce el grabado del folio (1/11 al 11/11) acompañado por la firma de ‘Checo’ Pérez en dos placas distintivas ubicadas en el pilar B y la consola central.

Sigue haciendo historia. Sergio Pérez presume el modelo en dos colores del vehículo en honor a su trayectoria en el Fórmula 1.

Además, la personalización incluye emblemas en acabado negro, logotipos monocromáticos, pedales deportivos, proyectores de luz V-Series en espejos exteriores y una cubierta de motor fabricada en fibra de carbono visible.

Sergio Pérez disfrutó mucho del proyecto

“México siempre ha corrido conmigo en cada carrera”, destacó Sergio Pérez durante el lanzamiento. “Espero que los clientes que tengan una de estas 11 unidades la disfruten tanto como yo disfruté formar parte de este proyecto”.

En el apartado mecánico, la SUV mantiene el ADN agresivo de la V-Series con un motor V8 supercargado de 6.2 litros que entrega 682 caballos de fuerza y 653 lb-pie de torque, gestionado por una transmisión automática de 10 velocidades y tracción integral.

Ya está a la venta

A eso se suma el frenado de alto rendimiento Brembo y suspensión adaptativa, complementados por un lujoso habitáculo equipado con una pantalla curva de 55 pulgadas y sistema de audio AKG de 36 bocinas.

La nueva Cadillac Escalade-V Edición ‘Checo’ Pérez se comercializará de forma oficial a partir del 20 de octubre de 2026 a un precio de 4 millones 099,000 pesos.