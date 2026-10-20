Liga MX: Partidos, fechas y horarios de la Jornada 13 | Apertura 2026

La última jornada doble de la fase regular se disputa el día de hoy. El campeonato comienza su recta final con los equipos buscando asegurar el mejor lugar posible en la liguilla. Para esta actividad de media semana, Atlas y América se estarán disputando el liderato general de la clasificación. Además, los Pumas buscan frenar al equipo del momento, el Santos Laguna y su racha de cinco victorias consecutivas en lo que va de este semestre.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 13

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 13 La decimotercera fecha del campeonato arranca este martes 20 de octubre con cuatro partidos de jornada doble.

Chivas vs Necaxa | martes 20 de octubres (18:07 horas)

Guadalajara está en un bache luego de cuatro partidos sin ganar. El cuadro tapatío necesita regresar al camino de la victoria si no quiere seguir perdiendo lugares en la clasificación general y mantener sus opciones al liderato. Por su parte, los ‘Rayos’ no ganan desde la segunda jornada del campeonato y está a punto de despedirse de sus opciones matemáticas de entrar a la disputa del título, por lo que ya prácticamente no tiene margen de error en lo que resta del certamen.

Atlético de San Luis vs Querétaro | martes 20 de octubres (19:00 horas)

El equipo potosino ha sido uno de los más irregulares de la campaña. El cuadro rojiblanco apenas ha ganado un partido como local en este semestre y necesita cerrar con fuerza para escalar algunos lugares. Por su parte, Gallos se mantiene en puestos de liguilla, pero perdieron algunos puestos tras su más reciente derrota por goleada. Gallos es el segundo equipo que más ha sumado fuera de casa con 13 puntos, sólo por debajo de Toluca con 15.

FC Juárez vs Atlante | martes 20 de octubres (19:00 horas)

Bravos suma ya diez derrotas este torneo y se encuentra matemáticamente eliminados. El cuadro fronterizo necesita sumar al menos un punto más en lo que resta del torneo si no quiere terminar con el peor registro en la historia de los torneos cortos. Mientras tanto, los ‘Potros de Hierro’ siguen dejando ir oportunidades de sumar y vienen de perder en el Estadio Banorte, si no ganan esta noche, sus oportunidades de liguilla se estarán esfumando.

Tigres vs León | martes 20 de octubres (21:10 horas)

Los de la UNAL han ido a la alza con tres partidos consecutivos sin perder. Sin embargo, todavía están lejos de los puestos de liguilla. Una victoria en el ‘Volcán’ los pondría de regreso en la carrera con 12 unidades todavía por disputar. Mientras tanto, ‘La Fiera’ ocupa la séptima posición hasta el momento, pero ha batallado como visitante sumando apenas una victoria este semestre fuera de casa.

Puebla vs Monterrey | miércoles 21 de octubres (19:00 horas)

Continuando las acciones de media semana, Puebla regresa a casa en busca de una victoria. ‘La Fiera’ comenzaba a ilusionar a su afición con regresar a liguilla, pero las derrotas recientes les han hecho perder su lugar dentro de los ocho mejores. Rayados ha ido recuperando terreno y con un partido menos disputado está en el octavo puesto. El cuadro regiomontano tiene en sus manos la posibilidad de asegurarse un puesto en la fase de eliminación directa, pero no puede permitirse más tropiezos.

Atlas vs América | miércoles 21 de octubres (19:00 horas)

El líder general podría cambiar en este partido. Los rojinegros marchan en el tercer puesto y con una victoria estarían alcanzado en unidades a los azulcremas, lo que los podría poner de forma provisional en el primer puesto. El equipo americanista ya tiene prácticamente asegurado su lugar en la liguilla, pero necesitan cerrar con fuerza si esperan mantenerse en el primer puesto y convertirse en el equipo a vencer en la siguiente ronda.

Pachuca vs Cruz Azul | miércoles 21 de octubres (19:00 horas)

Tuzos ha sido el peor local de esta temporada. El cuadro hidalguense no ha ganado un sólo partido en casa este semestre y la posibilidad de entrar a la liguilla se les empieza a ir de las manos. Por su parte, los actuales campeones del futbol mexicano siguen en su misión de defender su título. Con la parte alta tan cerrada hasta el momento, el resultado es crucial para las aspiraciones del equipo de Joel Huiqui.

Santos Laguna vs Pumas | miércoles 21 de octubres (19:00 horas)

El equipo del momento son ‘Los Guerreros’. Luego de iniciar el torneo con siete partidos consecutivos sin ganar, el cuadro de Torreón suma ya cinco victorias seguidas y han reavivado sus posibilidades de liguilla y se han convertido en el equipo ‘Color Esperanza’ gracias a la reciente popularidad de su presidente, Aleco Iraragorri. En frente, los Pumas han tenido un semestre de altibajos, pero todavía tienen posibilidades de llegar a la liguilla y disputar el campeonato que se les escapó el torneo pasado.