El Barcelona tuvo un plan B con el uniforme de la temporada pasada ¿Por qué el Barcelona utilizará un uniforme de la temporada pasada ante el PSG en su partido de Champions? (X: @BarcaUniversal)

En el esperado encuentro de este martes 20 de octubre de la UEFA Champions League entre el PSG y el Barcelona en el Parque de los Príncipes en París, se vivirá un curioso caso con el conjunto visitante, ya que los culés tendrán que recuperar la camiseta naranja de la temporada pasada, un detalle que captó la atención durante la jornada previa al partido.

¿Por qué el Barcelona no podrá usar sus uniformes actuales?

A pesar de contar con tres equipaciones para la presente temporada, el conjunto blaugrana no podrá utilizar ninguna de ellas frente al PSG. La UEFA y los responsables de la transmisión televisiva solicitaron un cambio repentino en la indumentaria para evitar confusiones visuales en la pantalla con los colores del conjunto parisino.

Esto significa que ni la primera indumentaria blaugrana, ni el segundo jersey morado con negro, ni el tercer kit en tono azul verdoso recibieron la aprobación del organismo europeo para este compromiso.

La solución de emergencia: el regreso del jersey naranja

Ante este imprevisto técnico que amenazaba con generar confusión en la transmisión, el club español ya tenía previsto un escenario de este tipo. Como un “as bajo la manga”, la directiva guardó la indumentaria naranja como quinta equipación de reserva para afrontar eventuales emergencias reglamentarias.

Debido a esto, el Barcelona volverá a saltar al campo con la camiseta naranja de la temporada 2025-2026, cuyo diseño está inspirado en la clásica línea Total 90 de Nike, regresando de forma excepcional para este duelo de Champions League.