Rays vs Brewers: tres peloteros mexicanos disputarán la Serie Mundial 2026

Rays vs Brewers. Ambos conjuntos se estarán disputando la Serie Mundial de 2026. (@RaysBaseball, @Brewers/X)

La Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas (MLB) tendrá un ingrediente especial para los aficionados mexicanos, pues tres peloteros nacionales o de ascendencia mexicana se perfilan para disputar el campeonato entre los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers, equipos que buscarán conquistar el primer título de su historia.

La presencia de Jonathan Aranda, Joey Ortiz y JoJo Romero garantiza que México tendrá representación entre los campeones de las Grandes Ligas, independientemente del equipo que consiga levantar el trofeo al finalizar el Clásico de Otoño.

¿Quiénes son los tres peloteros mexicanos que disputarán la insólita Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers?

Por parte de Tampa Bay destaca Jonathan Aranda, originario de Tijuana, Baja California, mientras que los Cerveceros cuentan con Joey Ortiz y JoJo Romero, dos jugadores nacidos en Estados Unidos, pero de raíces mexicanas, quienes han tenido participación importante durante la temporada y la postemporada.

El enfrentamiento quedó definido después de que los Rays derrotaran por 7-3 a los Cleveland Guardians en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, mientras que Milwaukee consiguió su clasificación tras barrer por 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles, quienes buscaban conquistar su tercer campeonato consecutivo.

Además de la presencia mexicana, el Clásico de Otoño de 2026 representa un acontecimiento histórico para las Grandes Ligas, debido a que ninguno de los dos equipos ha conseguido anteriormente un campeonato de Serie Mundial.

Jonathan Aranda — Tampa Bay Rays

El primera base nacido en Tijuana, Baja California, se ha consolidado como uno de los principales referentes ofensivos de los Rays, después de conseguir su primera convocatoria al Juego de Estrellas de las Grandes Ligas durante la temporada 2025.

En la campaña regular de 2026, Aranda registró un promedio de bateo de .274, conectó 22 cuadrangulares y produjo 92 carreras, convirtiéndose en apenas el tercer mexicano en superar las 90 carreras impulsadas durante una temporada de la MLB, después de Vinicio Castilla e Isaac Paredes.

Además, el bajacaliforniano ha desempeñado un papel importante durante la postemporada, principalmente en la Serie de Campeonato frente a Cleveland, donde contribuyó a la ofensiva que permitió a Tampa Bay regresar a una Serie Mundial por primera vez desde 2020.

Joey Ortiz — Milwaukee Brewers

Nacido en Garden Grove, California, pero de ascendencia mexicana, Joey Ortiz es uno de los jugadores más versátiles de Milwaukee, pues puede desempeñarse como campocorto y tercera base.

Durante la temporada regular de 2026, Ortiz consiguió un promedio de bateo de .270, con nueve cuadrangulares y 47 carreras impulsadas, números que complementó con su capacidad defensiva dentro del cuadro.

El pelotero también fue convocado para representar a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, después de consolidarse dentro de las Grandes Ligas con los Cerveceros, organización a la que llegó procedente de los Baltimore Orioles.

JoJo Romero — Milwaukee Brewers

El tercer representante con raíces mexicanas es Joseph Abel Romero, conocido como JoJo Romero, un lanzador zurdo nacido en Camarillo, California, que se convirtió en una pieza importante del cuerpo de relevistas de Milwaukee durante la postemporada.

Romero comenzó la temporada 2026 con los St. Louis Cardinals, pero fue transferido a los Cerveceros durante agosto, operación que terminó por llevarlo a disputar una Serie Mundial por primera vez en su trayectoria profesional.

Durante la temporada regular registró una efectividad de 3.36 en 55 apariciones, con 54 ponches en 56.1 entradas de trabajo. Además, durante la Serie de Campeonato frente a los Dodgers, su participación desde el bullpen contribuyó a sostener las ventajas que permitieron a Milwaukee completar la barrida.

¿Por qué Manuel Rodríguez podría convertirse en el cuarto mexicano de la Serie Mundial?

Manuel Rodríguez, lanzador nacido en Mérida, Yucatán, quien pertenece a la organización de los Tampa Bay Rays, podría unirse al elenco de mexicanos presentes en la Serie Mundial de 2026, aunque su participación en el Clásico de Otoño todavía no está confirmada.

El relevista mexicano enfrentó una prolongada recuperación después de someterse a una cirugía en el codo derecho en agosto de 2025, situación que lo mantuvo fuera de actividad durante buena parte de la temporada siguiente.

Rodríguez consiguió regresar a las Grandes Ligas en agosto de 2026, aunque únicamente participó en seis encuentros de temporada regular, con una efectividad de 2.70 en 6.2 entradas.

Sin embargo, el yucateco no ha tenido actividad durante la postemporada, por lo que su posible participación dependerá de las decisiones de Tampa Bay sobre la conformación definitiva de su roster para la Serie Mundial.

¿Cuándo comienza la Serie Mundial 2026 entre Rays y Brewers?

La Serie Mundial comenzará el viernes 23 de octubre de 2026, en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin, donde los Cerveceros disputarán los primeros dos encuentros gracias a su mejor registro durante la temporada regular.

Este es el calendario oficial, con horarios del centro de México:

Juego 1: viernes 23 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas.

viernes 23 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas. Juego 2: sábado 24 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas.

sábado 24 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas. Juego 3: lunes 26 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas.

lunes 26 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas. Juego 4: martes 27 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas.

martes 27 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas. Juego 5: miércoles 28 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas (si es necesario).

miércoles 28 de octubre, Brewers vs. Rays, 18:00 horas (si es necesario). Juego 6: viernes 30 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas (si es necesario).

viernes 30 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas (si es necesario). Juego 7: sábado 31 de octubre, Rays vs. Brewers, 18:00 horas (si es necesario).

La Serie Mundial también representará una nueva oportunidad para que un pelotero mexicano conquiste un anillo de campeón, después de que Alejandro Kirk disputara la edición de 2025 con los Toronto Blue Jays, quienes terminaron perdiendo frente a los Dodgers.

Ahora, con representantes mexicanos en ambos equipos, el beisbol nacional tendrá asegurada su presencia entre los ganadores de uno de los campeonatos más importantes del deporte profesional.