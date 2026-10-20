Resumen y goles PSG - Barcelona: el bicampeón frena al equipo de Lamine Yamal en partidazo de Champions

PSG vs Barcelona Lucas Hernandez festeja su gol en la Champions League (MOHAMMED BADRA/EFE)

París Saint-Germain venció 4-2 al Fútbol Club Barcelona en el Parque de los Príncipes, escenario que fue la sede para el partido de la jornada 3 de la Champions League. Con este resultado el PSG mantiene paso perfecto en la Liga de Campeones de la UEFA y el equipo donde milita Lamine Yamal sufre su primera derrota de la competencia.

EL conjunto dirigido por Luis Enrique se posiciona con este triunfo en la cima de la tabla general con nueve puntos y los Hansi Flick caen hasta el quinto lugar con seis puntos.

PSG vs. Barcelona: resumen y resultao del partido de Champions League

El enfrentamiento en el Parque de los Príncipes estuvo marcado por el ritmo elevado y las oportunidades de gol de ambos equipos. El PSG mostró capacidad para atacar con velocidad y explotar los espacios, mientras que el Barcelona encontró opciones para responder mediante pases verticales y acciones individuales.

La primera ventaja francesa llegó después de una pérdida del conjunto catalán durante la salida desde el fondo, con un Lamine Yamal sobrado en la salida. Désiré Doué aprovechó la recuperación para abrir el marcador con un potente disparo desde la frontal del área.

El PSG generó numerosas ocasiones durante el primer tiempo y alcanzó diez disparos, aunque Joan García respondió con intervenciones importantes. El Barcelona también dispuso de oportunidades claras, incluida una acción de Fermín López frente al guardameta Matvéi Safónov que no terminó en gol.

El conjunto catalán encontró el empate gracias a Xavi Espart, quien aprovechó una asistencia de Fermín López para superar a Safónov.

El mediocampista envió un balón largo que dejó al joven lateral en una posición favorable dentro del área. Espart controló la situación y resolvió con un disparo preciso junto al costado derecho de la portería.

En el minuto 72, Lucas Hernández aprovechó un saque de esquina para marcar el segundo tanto del PSG.

El defensor francés encontró espacio cerca del punto de penalti y conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería.

Lamine Yamal firma el segundo empate azulgrana

El Barcelona volvió a igualar el marcador en el minuto 79, cuando Lamine Yamal aprovechó un error de Warren Zaïre-Emery.

Un despeje defectuoso dejó el balón en condiciones favorables para el atacante azulgrana, quien encaró hacia el área por el costado y sacó un disparo potente al primer palo. Safónov no pudo evitar el tanto y el conjunto catalán recuperó momentáneamente la igualdad.

Vitinha recupera la ventaja con una volea

En el minuto 81, Vitinha marcó el tercer gol del PSG con un remate desde la frontal del área.

La jugada comenzó con un centro al primer palo que Gerard Martín despejó hacia el exterior del área. Vitinha recogió el balón y conectó una volea ajustada que Joan García alcanzó a tocar, aunque sin la fuerza suficiente para impedir el gol.

En el minuto 86, Fabián Ruiz amplió la ventaja del PSG y estableció el marcador definitivo.

Las lesiones de Dembélé y Dani Olmo añadieron otro elemento de dificultad en un partido de alta exigencia. Ambos equipos tuvieron que afrontar el encuentro con cambios obligados