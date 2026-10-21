Atlas vs. América: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (Fernando Carranza García/Graciela López Herrera)

Como parte del calendario de la doble jornada de la Liga MX Apertura 2026-27, Club América visitará el Estadio Jalisco para enfrentarse al Atlas en la Jornada 13 este miércoles 21 de octubre.

Ambos equipos llegan con 2 victorias, 2 empates y 1 victoria en sus últimos 5 juegos.

Horario y canales para ver el partido de la Jornada 13

El partido Atlas vs. América se jugará este miércoles 21 a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco, casa de los Rojinegros, estará disponible en los siguientes formatos:

Televisión abierta: Canal 5 .

. Televisión por cable: TUDN .

. Plataforma de streaming: ViX Premium.

Este último tiene un precio de $149 pesos al mes o $999 pesos en la suscripción anual y se puede contratar en líneo o en su aplicación; también tiene descuentos o promociones especiales con servicio de cable como izzi o Totalplay.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

Las Águilas encabezan la tabla de posiciones de la Liga MX con 7 victorias, 3 empates, 1 derrota y una diferencia de 13 goles a su favor, lo que les otorga 24 puntos totales. Actualmente el equipo Azulcrema tiene un encuentro pendiente ante Xolos de Tijuana debido a las fases finales de la Leagues Cup que ocurrieron durante la Jornada 7 del torneo.

Henry Martin, atacante mexicano, encabeza la tabla de goleo del club con 7 anotaciones y 3 asistencias en 10 juegos como titular.

Por su lado, los Rojinegros se posicionan en el quinto lugar con 6 victorias, 3 empates, 3 derrotas y un gol a su favor, dando un total de 21 puntos.

El mediocampista portugués Luís Esteves, se posiciona como el máximo goleador del Atlas con 4 anotaciones y 1 asistencia en 12 partidos.

Hasta el momento, ambos equipos se encuentran en posición para clasificar a la liguilla de la Liga MX, ya que ambos se encuentran dentro de los primeros 8 lugares de la tabla general. Aún quedan 5 partidos antes del término del torneo.

Marcador del último partido de Atlas y América

Su último partido disputado ocurrió durante la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026, donde Atlas salió victorioso en los últimos minutos del juego con una anotación del mediocampista mexicano Arturo Alfonso González.

América tuvo mejores estadísticas en el encuentro con un 71% de posesión y 10 remates al arco, no obstante, el marcador terminó 0 a 1 en favor de Atlas.