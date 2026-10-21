¿Pelea pactada? Ryan García anuncia combate contra Floyd Mayweather por título welter

Supuesta pelea entre Ryan García y Floyd Mayweather. Ryan García, actual campeón mundial de peso wélter, publicó en su cuenta de X una captura de pantalla y aseguró en una publicación posterior que la pelea entre él y Floyd Mayweather se encuentra muy cerca. (@RyanGarcia/X)

Este miércoles 21 de octubre, Ryan García ha anunciado con sus ya típicas publicaciones en X, que tendría en puerta una pelea pactada con el ex campeón mundial Floyd Mayweather, en donde fuera de los detalles generales, no se sabe si será por el título mundial de la WBC en posesión de García o si sería una pelea de exhibición.

¿Qué se sabe del supuesto encuentro entre Ryan García y Floyd Mayweather?

La posibilidad de enfrentar a Mayweather comenzó a tomar fuerza durante los primeros días de octubre, cuando el portal especializado FightHype informó que ambos equipos habían establecido conversaciones preliminares para analizar la realización del combate.

En aquel momento, García confirmó públicamente su interés, aunque estableció una condición: no aceptaría participar en una exhibición, pues su intención es disputar una pelea profesional que ponga en riesgo el récord invicto de 50 victorias y ninguna derrota de Mayweather.

Sin embargo, la situación dio un nuevo giro este miércoles 21 de octubre, cuando el actual campeón wélter publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que había hablado directamente con el estadounidense.

“Acabo de hablar por teléfono con Floyd Mayweather. Hablando de pelear, es real y quiere hacer una pelea de verdad en 147 libras. ¡Él y yo estuvimos de acuerdo en publicar esto! ¡A pelear!“

Expresó García, antes de señalar que ambos buscan realizar un enfrentamiento profesional en las 147 libras y que estuvieron de acuerdo en dar a conocer sus conversaciones.

Del mismo modo, más tarde, García publicó en X un mensaje en el que aseguró que la pelea se encuentra con las negociaciones en marcha, en donde los detalles serían los siguientes:

Una pelea en las 147 libras en peso wélter.

Por el título mundial de peso wélter de la WBC.

Con el récord perfecto de Floyd Mayweather de 50-0 en juego.

De este modo, lo que aún continúa como un rumor, pues no existe una confirmación o un anuncio oficial, comienza a tomar forma para que una pelea que parecía imposible, podría terminar siendo posible. Por un lado Floyd Mayweather podría volver a ser campeón con casi 50 años o Ryan García mancharía para siempre su récord de 50-0 con una derrota.

Trust me at first I thought this was bull*** But it’s real Floyd and I agree to a fight 147 for the WBC welterweight championship of the world 50-0 vs The current champ — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 21, 2026

“Créanme, al principio pensé que esto era una tontería, pero es real. Floyd y yo aceptamos una pelea de 147 libras por el campeonato mundial de peso wélter del CMB (50-0) contra el actual campeón”.

Dijo en su cuenta de X el actual campeón mundial de la WBC.

¿Cuándo pelearían Ryan García y Floyd Mayweather?

Aunque Ryan García confirmó el interés de ambos peleadores en realizar un combate profesional, todavía no existe una fecha oficial, sede ni plataforma de transmisión anunciadas.

Tampoco se han dado a conocer los términos económicos del posible acuerdo, la cantidad de asaltos o los requisitos contractuales para enfrentar a Mayweather por el campeonato mundial.

Óscar de la Hoya, promotor de García, también manifestó su disposición para colaborar en la realización del enfrentamiento contra Mayweather, siempre que se trate de una pelea profesional y no de una exhibición.

Por ahora, las conversaciones entre García y Mayweather mantienen abierta la posibilidad de un combate que enfrentaría a dos generaciones del boxeo estadounidense. Sin embargo, su realización dependerá de que ambos equipos alcancen un acuerdo definitivo y obtengan las autorizaciones deportivas correspondientes.

¿Qué otro contrincante estaba en puerta para Ryan García antes de Floyd Mayweather?

King Ry mantiene otras alternativas para su próximo compromiso, principalmente una posible unificación de títulos frente al estadounidense Teófimo López, actual campeón de peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

De acuerdo con reportes publicados durante octubre, ambos equipos mantienen conversaciones avanzadas para organizar una pelea durante el primer trimestre de 2027, aunque López también debe resolver su defensa obligatoria frente al británico Jack Catterall.