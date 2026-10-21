Pachuca vs Cruz Azul: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Liga MX en vivo

Pachuca vs Cruz Azul: dónde ver el partido en vivo Foto: La Crónica

¡Hoy hay fútbol! Pachuca y Cruz Azul se enfrentan este miércoles 21 de octubre en un partido que puede resultar importante para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura 2026.

El encuentro entre los Tuzos y La Máquina corresponde a la jornada 13 de la Liga MX y llega en un momento en el que cada punto comienza a pesar en la pelea por los puestos de clasificación. Cruz Azul parte con mejores números en la tabla, pero Pachuca tendrá la oportunidad de hacerse fuerte ante su afición.

Aquí te dejamos los datos más relevantes del encuentro para no perderte ni un solo minuto de este emocionante encuentro.

¿A qué hora juegan Pachuca vs Cruz Azul hoy?

El partido Pachuca vs. Cruz Azul se disputará este miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro forma parte de la jornada 13 del torneo Apertura 2026, una etapa en la que los clubes buscan asegurar una posición favorable de cara a la fase final.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs Cruz Azul?

La transmisión del Pachuca vs. Cruz Azul en México está anunciada a través de FOX One.

Alineaciones probables Pachuca vs Cruz Azul

Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Sergio Barreto, Eduardo Bauermann y Brian García

Mediocampistas: Christian Rivera, Víctor Guzmán, Luis Quiñónes, Enner Valencia y Oussama Idrissi

Delantero: Salomón Rondón

Cruz Azul