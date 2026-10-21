Santos vs Pumas: horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga MX

Santos vs Pumas partido EN VIVO Foto: La Crónica

Santos Laguna y Pumas se enfrentan este miércoles 21 de octubre en uno de los partidos que llaman la atención de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro llega en un momento importante para ambos equipos: los Guerreros intentan prolongar su recuperación y consolidarse en la pelea por la clasificación, mientras que los universitarios necesitan sumar para no perder terreno en la recta final de la fase regular.

¿A qué hora juegan Santos vs Pumas hoy?

El partido Santos Laguna vs. Pumas se juega este miércoles 21 de octubre de 2026, como parte de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El escenario será el Estadio Corona, ubicado en el complejo Territorio Santos Modelo (TSM), en Torreón, Coahuila.

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Santos vs Pumas?

Los aficionados que quieran ver el Santos Laguna vs. Pumas en vivo tendrán distintas alternativas de transmisión en México. De acuerdo con la información publicada por TUDN, el encuentro está anunciado por Canal 5, TUDN y ViX.

Alineaciones probables Santos vs Pumas

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Efraín Orona y, Ramiro Sordo

Mediocampistas: Fran Villalba, Facundo Cáseres, Ezequiel Bullaude y Diego González

Delantero: Tahiel Jiménez

Pumas