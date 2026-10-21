Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: ¿Cuánto dinero ganará el boxeador mexicano por la pelea?

Canelo se perfila a ganar una de las bolsas más grandes en su carrera. Se comenta que el boxeador tapatío estaría haciéndose con una cifra de alrededor de 100 millones de dólares en su pelea contra el francés Christian Mbilli.

El regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al cuadrilátero no solamente estará marcado por la posibilidad de recuperar el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sino también por una recompensa económica que podría colocarse entre las más importantes de su carrera.

¿Cuánto dinero ganará Canelo Álvarez por enfrentar a Christian Mbilli?

El boxeador mexicano enfrentará al franco-camerunés Christian Mbilli el sábado 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita, como parte de la función denominada México contra el Mundo. De acuerdo con información atribuida al periodista Salvador Rodríguez, de ESPN, el tapatío recibiría una bolsa aproximada de 100 millones de dólares.

La millonaria cifra estaría relacionada con el acuerdo de cuatro peleas que el mexicano mantiene con los organizadores de eventos de boxeo en Arabia Saudita, encabezados por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento del país.

Sin embargo, otras versiones apuntan a que Álvarez tendría asegurado un pago de aproximadamente 47 millones de dólares antes de considerar posibles ingresos adicionales por patrocinios, derechos comerciales y otros conceptos contractuales.

Las cantidades que se han manejado son las siguientes:

100 millones de dólares: estimación de la remuneración que podría recibir Canelo por enfrentar a Mbilli.

estimación de la remuneración que podría recibir Canelo por enfrentar a Mbilli. 47 millones de dólares: cifra mencionada en algunos reportes como posible pago garantizado.

cifra mencionada en algunos reportes como posible pago garantizado. 53 millones de dólares: diferencia matemática entre ambas cantidades, sin que exista confirmación de que corresponda a bonos u otros ingresos.

diferencia matemática entre ambas cantidades, sin que exista confirmación de que corresponda a bonos u otros ingresos. Monto oficial: todavía no ha sido revelado por los representantes del boxeador ni por los organizadores.

¿Cuánto ganó Canelo Álvarez por pelear contra Terence Crawford?

Aunque la recompensa por enfrentar a Christian Mbilli podría representar una de las mayores ganancias de su trayectoria, todavía estaría por debajo de la cantidad que se le atribuyó por su combate contra Terence Crawford, celebrado el 13 de septiembre de 2025.

En aquella ocasión, diversos reportes señalaron que Canelo pudo haber recibido aproximadamente 150 millones de dólares, considerando su remuneración contractual y posibles ingresos adicionales vinculados al enfrentamiento.

De confirmarse las cantidades difundidas, la comparación económica sería la siguiente:

Canelo vs. Terence Crawford (2025): aproximadamente 150 millones de dólares.

aproximadamente 150 millones de dólares. Canelo vs. Christian Mbilli (2026): aproximadamente 100 millones de dólares.

aproximadamente 100 millones de dólares. Diferencia estimada: 50 millones de dólares menos para el enfrentamiento contra Mbilli.

¿Cuándo es la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli y dónde verla?

El combate está programado para el sábado 31 de octubre de 2026, en Riad, Arabia Saudita, dentro de la cartelera México contra el Mundo, donde también participarán otros boxeadores mexicanos.