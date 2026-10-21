Cuatro jugadores LIV se inscriben en el Q-School del DP World Tour

Mira hacia el DP World Tour. El español José Luis Ballester de 23 años se ha consolidado como uno de los jóvenes prospectos más emocionantes de Europa. (Foto espe)

Cuatro golfistas talentosos de LIV Golf, José Luis Ballester, Luis Masaveu, Sam Horsfield y Michael La Sasso se han inscrito para la Segunda Fase del DP World Tour Q-School, dado el futuro incierto de la gira para la que han representado.

Esto sucede en un momento que los jugadores de LIV se enfrentan a una fecha límite el domingo 25 de octubre para decidir si se comprometen con la nueva propuesta de LIV 2.0 o abandonan la liga antes de 2027.

Los cuatro jugadores ya han decidió competir en las diferentes sedes españolas del 29 de octubre al 1 de noviembre, y podrían aspirar a regresar al DP World Tour si deciden no seguir con LIV Golf.

Dos jugadores de los Fireballs GC

Ballester y Masaveu han representado a los Fireballs GC de Sergio García durante la campaña LIV 2026. Ambos españoles tienen 23 años. Ballester ganó el Spanish Amateur 2020, el European Amateur 2023 y el US Amateur 2024, consolidándose como uno de los jóvenes prospectos más emocionantes de Europa.

En busca del cambio. José Luis Ballester representó a los Fireballs GC de Sergio García durante la campaña LIV 2026. (Foto especial)

Masaveu fue subcampeón en la Copa Sotogrande de Europa de Naciones 2022, el Trofeo Lytham 2023 y el Campeonato Internacional Amateur de España 2024. También llegó a semifinales del US Amateur 2024, donde perdió ante Ballester, que luego levantó el trofeo.

El inglés Horsfield de 30 años ya ha competido al más alto nivel, ganando títulos del European Tour en 2020 y 2022 antes de unirse a Majesticks GC, capitaneado conjuntamente por Lee Westwood e Ian Poulter.

La Sasso ya derrotó a Jon Rahm

El estadounidense La Sasso de 22 años ganó en LIV Golf Indianápolis en agosto. Derrotó a Jon Rahm por un golpe para hacerse con el título, logrando un sorprendente 60 en la segunda ronda camino a la victoria. Por lo pronto ya consiguió una exención para el Mauritius Open de diciembre en el DP World Tour.

Ballester competirá en Fontanals GC, Masaveu en Golf Las Pinaillas, Horsfield en Isla Canela Links y La Sasso en Desert Springs Resort.

Los jugadores seleccionados avanzarán a la Final Stage en Infinitum Golf Resort la semana siguiente, donde habrá disponibles 20 tarjetas del DP World Tour para la temporada 2027.

Más jugadores LIV negocian con el Tour Europeo

Otros jugadores de LIV están negociando posibles acuerdos con el DP World Tour que podrían ofrecer oportunidades de torneo sin tener que pasar por todo el proceso de Q-School.

En LIV todo es incierto mientras negocia un acuerdo con BC Partners Credit para impulsar la nueva era de la liga.