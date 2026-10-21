Dos nuevos inmortales...

CEREMONIA PROTOCOLARIA. “Muro de Honor”.

Desde 2022, el automovilismo mexicano cuenta con un “Muro de Honor”, ubicado en la torre de control del Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata de una instalación de placas de granito que reúne a personajes que, gracias a su talento, trabajo y esfuerzo, han contribuido a engrandecer el deporte que amamos. Este martes 20, dos nuevos nombres fueron incluidos en tan importante recinto. Se trata de Alfonso Toledano y Marco Tolama, quienes dedicaron buena parte de su vida al deporte motor y se suman a personajes tan trascendentales como Ricardo Rodríguez, Pedro Rodríguez, Víctor “El Perro” Galván, Jo Ramírez, Chacho Medina, Freddy Van Beuren, Michel Jourdain, José Abed, Julián Abed y Filiberto Jiménez, entre otros. Poncho y Marco son, a partir de ahora, inmortales del deporte motor de nuestro país...

BANDERA VERDE…

Listar los éxitos de Poncho Toledano, primero como piloto y después como promotor, sería imposible en tan poco espacio, pero podemos rescatar algunos pasajes. Fue uno de los volantes más talentosos que he visto. Gracias a su pericia se convirtió en piloto de fábrica de Van Diemen, en la Fórmula Ford Inglesa, donde fue coequipero y maestro de Ayrton Senna. “Fui su maestro como dos semanas; después él me daba clases a mí”, me dijo Poncho hace más de 20 años.

Luego de un exitoso paso por Gran Bretaña, se mudó a Alemania y fue una de las estrellas del Mundial de Prototipos, consiguiendo triunfos para nuestro país en las pistas más importantes. Regresó a México y fue tricampeón de la Fórmula 3. Fue entonces cuando se convirtió en promotor e importó algunas de las mejores categorías de monoplazas que han existido en México, como la Fórmula Renault y la Panam GP Series, seriales con aval y homologación de la FIA, que impulsaron a pilotos tan relevantes como Homero Richards, Salvador “Chava” Durán, Memo Rojas, Hugo Oliveras y una larga lista más. Poncho llegó a la meta el 11 de julio de 2016, pero dejó la semilla del automovilismo en su hijo, Picho Toledano, quien llegó a competir en el Campeonato Mundial de Resistencia...

ENTRADA A PITS…

El segundo personaje incluido en el Muro de Honor es Marco Tolama, quien fuera comentarista de Imevisión, TV Azteca y Claro Sports, y nos llevara durante años la emoción de la Fórmula 1 y la Serie Champ Car. Marco lograba transmitir el sentir de los pilotos, luego de haber vivido en carne propia años de esfuerzo en las categorías europeas.

Tolama, como muchos otros talentos mexicanos, no pudo continuar su carrera por falta de apoyos económicos, pero encontró en el micrófono la manera de seguir ligado al deporte de sus amores. Además, fue responsable de que miles de personas se interesaran en el automovilismo. Tras su partida, a inicios de año, su inclusión en el Muro de Honor representa un justo reconocimiento a su labor en el deporte motor...

SALIDA DE PITS…

Visitar el Muro de Honor es una de las experiencias más emotivas que puede tener un apasionado del deporte motor. Observar los ahora 28 nombres que dan la bienvenida al paddock de la Fórmula 1, en pleno edificio de pits del Autódromo Hermanos Rodríguez, es estar frente al mayor legado del automovilismo mexicano.

Pilotos, periodistas, ingenieros, promotores, directivos e incluso un médico nos recuerdan que contar con una instalación de primer mundo, sede de la Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR y el TCR World Tour, es gracias, en parte, a ellos. “Veo estos nombres y veo que están los más grandes. No siempre estaban de acuerdo entre ellos; a veces discutían, y fuerte, pero jamás por una cuestión de egos, sino por lo que cada uno creía que sería un bien mayor para los pilotos y para nuestro automovilismo”, me dijo Picho Toledano luego de la entronización de su padre...

BANDERA A CUADROS…

Con esta ceremonia ha dado inicio, desde 2022, la quincena del Gran Premio de México. Estuvimos en el Autódromo Hermanos Rodríguez para constatar que las oficinas de hospitalidad de los equipos ya están montadas y que se trabaja en los últimos detalles del paddock.

Ya se pintan los espacios de los patrocinadores en el carril de pits y se realizan arreglos en las zonas de seguridad. El Autódromo Hermanos Rodríguez, con sus inmortales, está listo para recibir un Gran Premio de México más...

Así las cosas, sobre ruedas…