Emilio González reaparece en el Hong Kong Open del Asian Tour

Hong Kong Open. Emilio González intentará entrar en ritmo en una competencia del Asian Tour de cara a la temporada 2027 del PGA Tour (Foto especial)

Emilio González vuelve a la competencia tras someterse a una cirugía de cadera y lo hace en el Hong Kong Open del Asian Tour, torneo en el que buscará entrar en ritmo competitivo tras casi nueve meses fuera tras pasar por el quirófano.

El golfista nacido en San Miguel Allende, Guanajuato, obtuvo licencia del PGA Tour mientras pasaba por su proceso de rehabilitación, pero a partir de mañana tendrá acción en Hong Kong por una invitación, antes de regresar a la máxima gira del planeta en 2027.

La última vez que González de 28 años compitió en el PGA Tour, fue el 5 de febrero en el Phoenix Open 2026, donde se retiró debido a su lesión en la cadera. Aunque logró completar una ronda, no pudo avanzar más en el torneo.

En el Hong Kong Open también competirá con invitación especial Carlos Ortiz, aún jugador LIV Golf, además de sus connacionales Santiago de La Fuente y Roberto Lebrija. Los dos últimos son jugadores de la liga asiática.

El campeón será invitado a dos torneos Majors

Por segundo año consecutivo, el ganador del Hong Kong Open recibirá una invitación para participar en el Masters Tournament y en The Open, lo que supone un reconocimiento global al prestigio del torneo.

Hong Kong, China. Impresionate el hoyo 18 del Hong Kong Club, donde el domingo de conocerá al campeón del torneo. (Asian Tour)

Motivo por el cual este histórico evento reúne, temporada tras temporada, a jugadores de gran renombre. Estarán presentes los diez mejores clasificados de la ‘Orden al Mérito’ del Asian Tour, ocho ganadores de torneos del Asian Tour en la temporada y seis antiguos campeones. Todos listos para recorrer los fairways del Hong Kong Golf Club.

El tailandés Pavit Tangkamolprasert llega como líder de la clasificación de la Orden al Mérito, consolidado como el jugador en mejor estado de forma del Asian Tour. También estará Tom McKibbin, el norirlandés se presenta como campeón defensor del torneo. Además de seis jugadores que ya han sido campeones de la clasificación por méritos: el japonés Kazuki Higa (2025), el estadounidense John Catlin (2024), sus compatriotas Andy Ogletree (2023) y Sihwan Kim (2022), el tailandés Jazz Janewattananond (2019), el malasio Gavin Green (2017) y el indio Anirban Lahiri (2015).

Carlos Ortiz pone la mirada en el trofeo

También aspiran a inscribir su nombre en el trofeo por primera vez varios ganadores de talla mundial, entre ellos: los ingleses Lee Westwood y Paul Casey; los sudafricanos Louis Oosthuizen, Dean Burmester y Branden Grace; y los estadounidenses Anthony Kim, Kevin Na y Harold Varner III. Asimismo, participan el coreano Ben An, el mexicano Carlos Ortiz y el belga Thomas Pieters.

Otros jugadores a seguir son el zimbabuense Scott Vincent, el español Josele Ballester y el tailandés Ratchanon Chantananuwat.