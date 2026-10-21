Jazz vs Grizzlies: ¿A qué hora y dónde ver el debut del mexicano Karim López en la NBA?

Karim López Mexicano que hace su debut en la NBA (@nbamexico)

Karim López, basquetbolista mexicano, hará su debut oficial en la NBA este 21 de octubre. Descubre cómo ver el partido.

¿Cómo ver el debut de Karim López en la NBA?

Los Memphis Grizzlies buscan levantarse tras no sólo no haber alcanzado los playoffs la temporada pasada, sino tener uno de los peores resultados en la Conferencia del Oeste con 25 victorias y 57 derrotas. Su primer enfrentamiento será contra el Utah Jazz este miércoles 21 de octubre en el FedExForum de Memphis.

La nueva era para los Grizzlies comenzó con el traslado de Ja Morant a Portland. Ty Jerome será quien ahora dirija las jugadas del equipo. Además, buena parte del conjunto está compuesto por jóvenes como Zach Edey, Cedric Coward y Cameron Boozer. Entre los más nuevos talentos se encuentra el mexicano Karim López.

El alero sonorense hizo historia como el primer mexicano en ser elegido durante la primera ronda del draft este 2026. Fue seleccionado en el pick 21 por los Detroit Pistons, quienes esa mima noche lo cedieron a Memphis.

El alero ya logró acumular estadísticas durante la pretemporada. En los pocos minutos en que fue puesto en cancha a lo largo de los cuatro enfrentamientos anteriores al inicio oficial de la temporada 2026-2027, el jugador logró 8 puntos, 2 asistencias y 7 rebotes.

Es muy pronto para saber cómo será el desarrollo de López en la NBA, pero los fanáticos esperan al menos verlo unos minutos durante el primer partido de Memphis este miércoles.

El juego entre Utah Jazz y Memphis Grizzlies podrá ser sintonizado a las 18:00 horas del centro de México a través del NBA League Pass en Amazon Prime Video.