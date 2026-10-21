¿Qué lesión tiene Kvaratskhelia? PSG confirma que el delantero se perderá el resto de la temporada

Khvicha Kvaratskhelia El jugador fue lesionado durante enfrentamiento contra el Barcelona. (EFE)

Khvicha Kvaratskhelia, jugador georgiano del Paris Saint-Germain (PSG), sufrió una lesión que requerirá cirugía. La afectación ocurrió durante el partido de la UEFA Champions League entre los parisinos y el FC Barcelona.

¿Qué lesión tiene Khvicha Kvaratskhelia?

Paris Sant-Germain se impuso 4-2 ante el Barcelona en su tercera victoria consecutiva en la Champions League. Los parisinos encendieron el estadio Parc des Princes cuando desempataron el partido con dos goles en los últimos diez minutos. Sin embargo, la victoria no fue del todo celebratoria, pues uno de los jugadores más importantes del equipo, el delantero Khvicha Kvaratskhelia, sufrió una lesión considerable.

Esta ocurrió en el minuto 59, cuando el partido estaba empatado 2-2. Kvaratskhelia disputó el balón contra Xavi Espart y en el proceso dio un mal paso que lo hizo caer al pasto. Tuvo que ser sustituido en el momento ya que no era capaz de recargar su peso sobre la rodilla.

Personal médico determinó que su lesión consiste en un desgarramiento del Ligamento Cruzado Anterior que requerirá cirugía. El PSG no ha dado una fecha estimada para su regreso y una lesión de este tipo puede tener un tiempo de recuperación de entre 6 y 9 meses.

Kvaratskhelia confirmó su ausencia en una publicación de redes sociales:

“Antes de cada partido que juego le pido a Dios que pueda abandonar el campo saludable, pero en vano. Me preparé para este juego mejor de lo que he hecho para otro. Pensé que estaba listo para todo. Me doy cuenta que Dios me escogió a mí y si protegí a los jugadores en otra cancha, ahora estoy listo para pasar estos meses de trabajo duro, dolor, lágrimas. Sé que tengo que regresar más fuerte para mi aquellos que siempre me apoyan. No los decepcionaré, lo prometo, no gastaré ni un segundo”.

El jugador ha sido clave para los dos campeonatos que ha ganado el PSG en los últimos dos años, por lo que el reajuste para el entrenador Luis Enrique será particularmente difícil. A esto se suman las malas noticias de que tanto Ousmane Dembélé como Marquinhos estarán ausentes algunas semanas, también por lesiones. La dirección técnica aún tiene que comunicar cómo suplirán las posiciones que quedan vacías.