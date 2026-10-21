La FIA inaugura un Centro de Operaciones Remotas para control de las carreras de F1

La FIA innovando. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali, participaron en la inauguración de un proyecto que supone una inversión de varios millones de euros. (Foto especial)

La Federación Internacional del Automóvil inauguró su nuevo Centro de Operaciones Remotas –ROC– en Biggin Hill, Reino Unido. Las instalaciones, plenamente operativas desde el GP de Países Bajos y desarrolladas en colaboración con la Fórmula 1, permiten analizar en tiempo real imágenes, telemetría y comunicaciones por radio para ayudar a los oficiales a tomar decisiones durante los fines de semana de carreras.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y el consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali, participaron en la inauguración de un proyecto que supone una inversión de varios millones de euros. El objetivo es reforzar el trabajo de Control de Carrera y mejorar la rapidez y la consistencia con la que se investigan las posibles infracciones del reglamento.

Detectarán irregularidades

El centro forma parte de la estructura de operaciones de carrera de la FIA y presta servicio a los campeonatos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Durante los Grandes Premios, sus analistas trabajan con información procedente de más de 140 fuentes de audio y vídeo, además de los sistemas de posicionamiento de los monoplazas y las comunicaciones de los equipos.

Su función es detectar posibles irregularidades, recopilar información y ponerla a disposición de los responsables de la dirección de carrera y los comisarios. Entre los incidentes que pueden examinarse desde Biggin Hill figuran las salidas anticipadas, la colocación incorrecta de los coches en la parrilla, las infracciones de los límites de pista y las irregularidades en el pit lane, así como el cumplimiento de las sanciones de stop and go.

Una de las novedades del ROC es la incorporación de herramientas de reconocimiento de imágenes asistido por inteligencia artificial, visión artificial y etiquetado automatizado de mensajes de radio. Estos sistemas ayudan a identificar situaciones que pueden requerir una investigación, aunque el centro actúa como apoyo a los oficiales de la FIA, que mantienen la responsabilidad sobre las decisiones deportivas.

La instalación también permite revisar los incidentes una vez finalizados los Grandes Premios. Este trabajo posterior puede servir para mejorar los procedimientos operativos, detectar problemas recurrentes y preparar futuras modificaciones reglamentarias.

Invierten también en la profesionalización del personal

El nuevo centro no se limita a la tecnología. Las instalaciones de Biggin Hill también servirán para desarrollar el Programa de Alto Rendimiento para Oficiales –HPP–, una iniciativa que la FIA puso en marcha en 2023 para formar a comisarios y directores de carrera de todo el mundo. El propósito es ampliar la cantera de profesionales cualificados y facilitar su progresión hacia los campeonatos mundiales de la federación.

“La inauguración de nuestro nuevo Centro de Operaciones Remotas supone un hito importante en la evolución continua del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y en nuestro compromiso de garantizar los más altos estándares de seguridad, equidad e integridad en todo nuestro deporte”, señaló Mohammed Ben Sulayem.

“A medida que el Campeonato crece a nivel mundial, es fundamental que sigamos invirtiendo en las personas, la tecnología y las infraestructuras que sustentan unas operaciones de carrera de primer nivel. Estas instalaciones de última generación reforzarán nuestra capacidad para respaldar una toma de decisiones precisa, coherente y eficiente, garantizando que nuestro deporte siga funcionando con los más altos estándares posibles”, ha añadido.

“Esto también es un claro ejemplo de lo que podemos lograr mediante la colaboración. Me gustaría dar las gracias a Stefano Domenicali y a nuestros socios de la F1 por su apoyo constante, así como a los equipos de la FIA, cuya dedicación, experiencia y profesionalidad son fundamentales para el éxito de nuestro deporte. Juntos, estamos invirtiendo en un futuro más sólido, seguro y justo para el deporte del motor”, subrayó.