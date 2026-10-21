Real Madrid vs Leipzig: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Real Madrid vs RB Leipzig | Champions League El cuadro español busca su tercera victoria consecutiva para esta fase de grupos en la cancha del Santiago Bernabéu.

La tercera jornada de la UEFA Champions League continúa luego de un emocionante día de actividades del martes. Ahora, el Real Madrid de José Mourinho estará recibiendo en casa al RB Leipzig en busca de una victoria que siga alzando la moral del equipo previo a El Clásico que tendrán este fin de semana y que será crucial para sus aspiraciones por el título en casa, mientras compiten a nivel internacional en la Liga de Campeones.

Tras los primeros partidos de esta tercera fecha, los vigentes bicampeones de este torneo terminaron el paso perfecto del FC Barcelona en uno de los partidos más esperados de la temporada. El Liverpool también consiguió su tercera victoria al hilo. El Aston Villa, Sporting Club de Portugal, Arsenal, Real Madrid y Real Betis buscan unirse a la lista de los líderes con una nueva victoria el día de hoy.

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13:00 horas (CDMX)

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Previa del Real Madrid vs Leipzig | Champions League

La cancha del Santiago Bernabéu se alista para recibir una ‘noche mágica’ de Champions League. El cuadro madridista marcha con paso perfecto este torneo, pero han recibido algunas críticas sobre su funcionamiento. La semana pasada lograron una de sus épicas remontadas, pero la afición quiere ver una actuación más dominante, especialmente previo a enfrentar al FC Barcelona esta próxima semana.

Del otro lado, el Leipzig ha sido un equipo irregular a nivel local e internacional. Actualmente tienen una victoria y una derrota en esta fase de grupos, lo que los tiene fuera de momento de una posible clasificación al repechaje.

La temporada pasada, estos dos equipos se enfrentaron en la instancia de octavos de final. El cuadro madridista se impuso con marcador de 2-1 en el global, logrando avanzar a la siguiente fase y dejando fuera de competencia al conjunto alemán con goles de Vinicius y Brahim Díaz