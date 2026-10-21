Puebla vs Monterrey: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Puebla vs Monterrey Lucas Ocampos se perfila como titular hoy en el partido de la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital y foto de Lucas Ocampos de Mexsport)

Puebla y Club de Futbol Monterrey se enfrentan este miércoles 21 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, en un compromiso correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de Rayados: horario, dónde ver y las alineaciones que se perfilan para el partido de hoy.

El equipo dirigido por Matías Almeyda ocupa la octava posición de la tabla general con 17 puntos, mientras que La Franja suma 16 unidades. La diferencia es mínima, por lo que el resultado puede modificar el panorama de ambos clubes en la lucha por avanzar a la Liguilla.

Previa y pronóstico Puebla vs. Monterrey, partido de la jornada 13 de la Liga MX

El conjunto poblano atraviesa una etapa complicada. Desde la Jornada 8 no consigue una victoria y en su presentación más reciente igualó sin goles ante Xolos de Tijuana.

Rayados, por su parte, llega después de vencer 2-1 a Pachuca en la Jornada 12. El resultado representó un impulso para un equipo que también venía arrastrando dificultades para sostener una dinámica ganadora en sus compromisos recientes.

Uno de los principales argumentos de Monterrey está en su capacidad goleadora. El equipo suma 19 tantos en el Apertura 2026, cifra que lo coloca como la cuarta mejor ofensiva del torneo, empatado con Atlas, Pumas y Pachuca. Lucas Ocampos, con cinco anotaciones, encabeza el registro individual de Rayados, seguido por Diego Rossi, quien acumula cuatro goles.

El historial reciente favorece a los regiomontanos. En sus últimas cinco visitas al Estadio Cuauhtémoc, Monterrey consiguió tres victorias, un empate y una derrota. Además, de acuerdo con el registro de sus cinco enfrentamientos más recientes, Rayados ganó cuatro y empató uno.

Club e Futbol Monterrey parte como favorito. Sin embargo la necesidad inmediata de La Franja perfila un empate esta noche en el Cuauhtémoc.

¿A qué hora juegan Puebla vs. Monterrey hoy?

El juego de hoy inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Puebla vs. Monterrey?

Los aficionados que quieran seguir el juego de Rayados en vivo podrán hacerlo a través de ESPN, señal disponible en televisión de paga. Para quienes prefieran una alternativa digital, el encuentro también está programado en Disney+ Premium.

Alineaciones probables Puebla vs. Monterrey

Puebla: Ricardo Gutiérrez; Iker Moreno, Facundo Almada, Juan Vargas, Fernando Monárrez; Alejandro Organista, Alonso Ramírez, Bryan Garnica, Mathias Tomás, Omar Moreno; Luisfer Hernández.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Diego Rossi, César Garza, Jesús Corona; Hugo Cuypers.