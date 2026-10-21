Santos aprovecha expulsión tempranera y derrota a Pumas en Torreón

IMABATIBLES. El equipo de La Comarca sigue sumando puntos.

Santos Laguna sacó provecho de jugar prácticamente todo el encuentro con un hombre de más y derrotó 2-0 a Pumas UNAM, en un partido marcado por la temprana expulsión del defensor universitario Nathan Silva y por dos anotaciones desde el punto penal.

El encuentro cambió de rumbo apenas al minuto 2, cuando Nathan Silva vio la tarjeta roja directa, dejando a los universitarios con diez hombres durante casi todo el compromiso. La desventaja numérica condicionó el planteamiento del conjunto auriazul y permitió a los laguneros asumir la iniciativa desde los primeros minutos.

Aguirre adelantó a los Guerreros

La superioridad santista encontró recompensa rápidamente. Al minuto 6, Eduardo Aguirre convirtió una pena máxima con un disparo de derecha para abrir el marcador y colocar el 1-0 a favor de los locales.

El partido también estuvo marcado por diversas interrupciones por lesiones. Efraín Orona tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 21, siendo reemplazado por Jonathan Pérez, mientras que posteriormente Eduardo Aguirre requirió atención médica, aunque pudo continuar antes de ser sustituido más adelante.

Antes del descanso, Diego González fue amonestado por juego peligroso y los Guerreros se fueron al medio tiempo con la ventaja mínima.

Pumas buscó reaccionar sin éxito

Para la segunda mitad, el técnico universitario intentó modificar el rumbo del encuentro con el ingreso de Víctor Arteaga por Adalberto Carrasquilla, buscando mayor control en el mediocampo.

Sin embargo, la situación siguió favoreciendo a los locales. Aunque Uriel Antuna generó preocupación tras una lesión que obligó a detener momentáneamente el partido, los auriazules nunca encontraron claridad ofensiva para igualar las acciones.

Santos continuó presionando y al minuto 80 llegó la jugada que sentenció el resultado. Franco Pardo ejecutó con éxito otro penal para ampliar la ventaja a 2-0 y dejar sin respuesta a los visitantes.

Los Guerreros sellan una victoria importante

En la recta final, ambos equipos realizaron modificaciones para administrar esfuerzos. Por parte de Pumas ingresaron Álvaro Angulo, Santiago López y Tony Leone, mientras que Santos dio ingreso a Aldo López, Esteban Lozano, Luis Gómez y Emmanuel Echeverría.

El cierre también estuvo acompañado de tarjetas amarillas para Mauricio Cuevas, Robert Morales y Emmanuel Echeverría.

Con este resultado, Santos Laguna sumó tres puntos de enorme valor en sus aspiraciones dentro del torneo, mientras que Pumas UNAM sufrió un duro revés en un encuentro que quedó condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Nathan Silva.