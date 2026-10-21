¿Se cancelará la Copa Intercontinental de la FIFA 2026? Crece la incertidumbre por falta de sede y fechas oficiales (EFE)

A tan solo dos meses de la fecha prevista para la celebración inaugural del torneo, la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 continúa sin presentar un calendario con fechas fijas.

Según la información difundida por AS México, el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido en total incógnita los detalles del torneo, por lo que al menos tres partidos decisivos siguen en el aire y a la espera de una confirmación oficial.

¿Se cancelará la Copa Intercontinental de la FIFA 2026?

A pesar de que la etapa decisiva está más cerca de lo esperado y aún se desconoce la sede final así como las fechas específicas para los últimos encuentros, la organización habría contemplado que el Derbi de las Américas, la Copa Challenge y la gran Final se disputen en un mismo país, aunque el anuncio oficial continúa pendiente.

Cabe destacar que el pasado jueves 15 de octubre, durante una reunión del Consejo de la FIFA, no se despejaron del todo las dudas sobre la organización del encuentro.

De acuerdo con el seguimiento hecho por AS México, Qatar se perfila para recibir los tres cotejos de los que saldrá el campeón absoluto, siendo señalada como una posible sede ya que recibió las fases finales en las ediciones de 2024 y 2025; sin embargo, la FIFA no ha confirmado nada aún.

Toluca, en la espera de definir su ruta hacia la final

Si bien la competencia reúne a los campeones de las seis confederaciones del fútbol mundial y esta concluirá en una fase final en la que el PSG ya tiene asegurado su lugar, el Toluca sigue permaneciendo a la espera.

Como vigente campeón de la Concacaf Champions League, el equipo esperaba por completo una notificación a finales de septiembre, aunque los planes de la logística siguen en pausa, y eso que se creyó que se hablaría del tema en la reunión del 15 de octubre.