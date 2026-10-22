Jóvenes que derrotan a gigantes

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A finales de agosto, en el torneo Green Hills Resort Masters, tres adolescentes vencieron en partidas rápidas a grandes maestros cercanos a los 2700 puntos Elo: el turco Yagiz Kaan Erdogmus (nacido en 2011) ganó a Nodirbek Abdusattorov, el uzbeko Mukhammadzokhid Suyarov (2009) a Shakhriyar Mamedyarov, y su compatriota Mukhiddin Madaminov (2006) a Vladislav Artemiev.

El Elo es el número que mide la fuerza de cada jugador. Con unos 200 puntos de diferencia, el más débil puede esperar sumar aproximadamente una de cada cuatro unidades, de modo que ganar es improbable, no imposible. Además, los jóvenes mejoran tan deprisa que su Elo suele ir por detrás de su fuerza real. Los motores de análisis y el juego en línea les dan una práctica que antes no existía. Y las partidas rápidas favorecen las sorpresas: con poco tiempo para calcular, hasta un favorito se equivoca.

Bobby Fischer, la referencia

Pero cuando se habla de dominio en el juego rápido, la referencia sigue siendo Bobby Fischer, que de niño se pasaba el día entero jugando blitz, pero de adulto apenas lo practicaba. Las dos veces que lo jugó en torneo, arrasó. En Herceg Novi (1970), ante Tal, Petrosian, Korchnoi y Bronstein, sumó 19 puntos de 22, con una sola derrota, y sacó cuatro puntos y medio al segundo. En agosto de 1971, en el Manhattan Chess Club, terminó con 21,5 de 22 y cedió únicamente un empate. En total: 40,5 de 44, un 92 %.

La diferencia es de contexto. Los adolescentes de hoy ganan partidas sueltas a rivales del máximo nivel, mientras que Fischer ganó torneos enteros contra los mejores de su época. Quizá algún día alguno de estos jóvenes repita aquella hazaña.

Fischer - Tal

Herceg Novi 1970 (blitz)

1.g3 g6 2.Ag2 Ag7 3.Cf3 c5 4.c3 Cf6 5.0–0 0–0 6.d4 d6? (No se trata solo de un error posicional, sino también psicológico, al cual nunca habría accedido Emanuel Lasker. No puede decirse que Fischer sobresaliera en el juego posicional, porque destacaba en absolutamente todas las facetas del juego, pero es indudable que la fuerza de Tal radicaba en las complicaciones tácticas, y aquí no las habrá)

7.dxc5 dxc5 8.Dxd8 Txd8 9.Ae3 Ca6 10.Ca3 (Lo correcto es 10.a4, pero entonces los motores aún no nos habían revelado lo que valen los peones de torre cuando avanzan)

10...Cd5 11.Tfd1 Ag4 12.Ad2 h6 13.h3 Ae6 14.Cb5 Cdc7 15.a4 Ab3 16.Tdc1 Cxb5 17.axb5 Cc7 18.Ae3 Cxb5 19.Axc5 b6 20.Axe7

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Juegan las negras

20...Te8?? (Mantiene el juego parejo 20...Td7) 21.Aa3? (21.Cd2!)

21...Tad8 22.e3 a5?! 23.Cd4 Cxa3? 24.Txa3? Ac4 25.Af1 Ad5 26.Ag2 Ac4 27.Ta4 Ad3 28.b4 axb4 29.Txb4 Td6 30.Td1 Ac2?? 31.Td2 Af5 32.Tdb2 Tc8 33.Txb6 Txb6 34.Txb6 Txc3 35.Cxf5 gxf5 36.Ad5 Tc7 37.Tb5 Te7 38.Ac4 Te5 39.Tb7 Rh7 40.Txf7 Rg6 41.Tc7 Af8 42.Tc6+ Rg7 43.Ad3 Ae7 44.Ac2 Ta5 45.Rg2

1–0