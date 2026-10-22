Liga MX Femenil: fechas, partidos, horarios y donde ver la jornada 12 del Apertura 2026 (@cruzazulfemenil/@tolucafemenil/@tuzasoficial)

Desde el viernes 23 hasta el lunes 26 de octubre se llevará a cabo la Jornada 12 de la Liga MX Femenil Apertura 2026, con 9 partidos planeados con los 18 equipos del torneo. Siendo uno de los partidos más destacados el Clásico Regio de Tigres vs. Rayadas, donde ambos equipos encabezan el tablero del Grupo A.

La delantera brasileña Geyse Da Silva de Las Águilas encabeza la estadística de goleo del torneo con 17 anotaciones; asimismo, América se posiciona como mejor ofensiva con 47 goles a su favor mientras Juárez se posiciona como mejor defensiva con 8 anotaciones permitidas.

Partidos, fechas, horarios y dónde ver la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026

Esta jornada está planeada para jugarse el viernes 23, sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de octubre. Aquí te explicamos el orden, su horario y donde podrás verlos:

Viernes 23, con un solo juego.

Xolos vs. Pumas a las 21:10 horas en el Estadio Caliente. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Sábado 24, será el día más ocupado con 4 partidos.

Pachuca vs. Necaxa a las 17:00 horas en el Estadio Hidalgo. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Atlético de San Luis vs. América a las 17:00 horas en el Estadio Libertad Financiera. Estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma de streaming: Disney + .

. Canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

Juárez vs. Querétaro a las 19:06 horas en el Estadio Benito Juárez. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Cruz Azul vs. Toluca a las 19:10 horas en el Estadio Centenario. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: ViX .

. Canal oficial de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Domingo 25, igualmente solo tendrá un partido, pero será uno de los más emocionantes del torneo.

Tigres vs. Rayadas a las 18:06 horas en el Estadio Universitario. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Lunes 26, se jugarán los últimos 3 encuentros de la Jornada 12.

Atlante vs. Chivas a las 15:45 horas en el Centro de Alto Rendimiento Atlante. Estará disponible en:

Canal oficial de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Atlas vs. Puebla a las 17:00 horas en el Estadio Jalisco. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Santos vs. León a las 20:06 horas en el Estadio TSM Corona. Estará disponible en:

Plataforma de streaming: tubi y FOX One.

Resultados de la Jornada 11 de la Liga MX Femenil

Estos fueron los resultados de jornada anterior en el Torneo Apertura 2026 Femenil:

Puebla vs. Tijuana 1 - 1.

Rayadas vs. Cruz Azul 1 - 0.

Pumas vs. Atlas 1- 0.

Atlético de San Luis vs. Juárez 1 - 2.

Tigres vs. Querétaro 2 - 0.

América vs. Pachuca 2- 1.

Toluca vs. Santos 0 - 0.

León vs. Atlante 2 - 0.

Chivas vs. Necaxa 7 - 0.

Igualmente, en el partido pendiente de la Jornada 10 de Atlas vs. León terminó en empate con un marcado 1 - 1.