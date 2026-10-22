Lista de jugadores que se fueron de LIV, los que se quedan y los indecisos

Mirando hacia el futuro. Carlos Ortiz aún no decide si continuará con la nueva versión de LIV 2.0, el mexicano juega este fin de semana en el Hong Kong Open del Asian Tour. (Foto especial)

El próximo domingo 25 de octubre es la fecha límite para que los jugadores LIV Golf confirmen su continuidad o salida para la temporada 2027 en la nueva versión LIV 2.0.

Abraham Ancer entre los que ya se marcharon

Hasta el momento jugadores como Jon Rahm, Adrian Meronk, David Puig, Abraham Ancer, Thomas Pieters, Charles Howelll III y Louis Oosthuizen ya confirmaron que no participarán en LIV 2.0.

Otros 19 jugadores han visto rechazar sus contratos con LIV Golf por un juez de bancarrota en los Estados Unidos, pero eso no significa que no formen parte de la nueva era de LIV.

En ese grupo de jugadores se encuentran Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Cameron Smith, Bubba Watson, Lee Westwood, Ian Poulter, Talor Gooch, Anthony Kim, Laurie Canter, Thomas Detry, Lucas Herbert, Michael La Sasso, Danny Lee, Dean Burmester, Luis Masaveu, Anirban Lahiri, Victor Perez, Peter Uihlein, Pieters y Puig.

Se entiende que DeChambeau, Richard Bland, Víctor Pérez, Ben Campbell y Cameron Tringale siguen comprometidos con la nueva era de LIV.

Niemnann Muñoz y Ortiz, deshojan la margarita

Entre los jugadores que todavía están indecisos sobre la versión 2.0, se encuentran los latinos Joaquín Niemann, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, además de Tyrrell Hatton, Lucas Herbert, Cameron Smith, Michael La Sasso, Richard T. Lee, Scott Vincent, Laurie Canter, Decano Burmester, Tom McKibbin, Bubba Watson, entre otros cuyos nombres se irán conociendo en el transcurso de los días.

El pasado 6 de octubre BC Partners Credit anunció una inversión inicial comprometida de 4 millones de dólares en LIV 2.0, formando la primera parte de un paquete de financiación objetivo de 300 millones de dólares, con la intención de continuar con la gira y mantener a sus nombres más importantes, algo que ha resultado un verdadero desafío de cara a la temporada 2027.