Balón de Oro 2026: perfilan a Harry Kane como el favorito para ser el mejor jugador de futbol del mundo

Balón de Oro 2026 Harry Kane se posiciona como el favorito para el premio. (EFE/Wikipedia Commons)

Harry Kane se perfila como el favorito para ganar el Balón de Oro en la ceremonia que llevará a cabo el próximo 26 de octubre. El delantero inglés se encuentra muy por encima de otras estrellas del futbol internacional en las predicciones.

¿Cuáles son las predicciones de que Harry Kane gane el Balón de Oro?

El Balón de Oro, premio otorgado por France Football, se entregará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres. Varias casas de apuestas y sitios de predicciones posicionan a Harry Kane como el favorito para ganarlo, con más del 70 por ciento de probabilidad.

El delantero inglés de 33 años se ha establecido como una de las figura más reconocidas en el futbol actual. Actualmente disputa en la Bundesliga con el FC Bayern Munich, equipo que lidera la tabla en la liga alemana.

Kane es uno de los mayores goleadores en los últimos años. Ha marcado 538 goles en total durante en 764 partidos oficiales. Con su selección, registra 213 goles en 320 partidos; 6 de ellos ocurrieron en el Mundial 2026, donde el delantero llegó hasta semifinales con los Tres Leones antes de ser derrotados por Argentina.

Con Kane, el Bayern Munich ha podido recuperar su dominio en la Bundesliga, tras la victoria de Bayer 04 Leverkusen en 2024. Ha ganado dos campeonatos seguidos y una Copa de Alemania con los bávaros. Tan sólo la temporada pasada marcó 73 de sus goles con el equipo. De ahí que hay quienes critican que sus resultados se deben a que no se desempeña en una liga con múltiples equipos de élite, como la Premier League o LaLiga.

Kane platicó sobre la posibilidad de ganar en una entrevista, en la cual expresó ansiedad por conocer el resultado. “Mi esposa preferiría saber el resultado ahora, y toda mi familia está nerviosa. Entiendo el deseo [de France Football] de mantener el silencio para que todas la estrellas atiendan, pero desde mi punto de vista, por supuesto me gustaría conocer el resultado sin tener que esperar toda la tarde. No hay nada que pueda hacer pero disfruto el momento”, comentó el futbolista.

También dijo a la revista oficial de su club, Säbener51, sobre lo lo especial que sería recibir el premio en Londres. “Es especial para mí que la ceremonia tenga lugar en Londres. Soy de allí y viví mucho tiempo en la ciudad; quizá sea un buen augurio”, expresó.

El último jugador perteneciente a la Bundesliga en ser acreedor del premio fue Matthias Sammer en 1996.

La competencia directa de Kane es el español Lamine Yamal, estrella de 19 años del Barcelona que formó parte del conjunto español que se llevó el Mundial de este año, además de ser campeón vigente de LaLiga. El extremo español tiene alrededor de 15 por ciento en las predicciones, muy por debajo de Kane. A él le sigue Kylian Mbappé, quien ha estado en discusión de ganar desde que ganó la Copa del Mundo en 2018 con Francia, y que hace meses dijo que esperaba este fuera su año. También están los pocos que piensan que el galardón podría ir a Lionel Messi, tras su retiro de la selección de Argentina.