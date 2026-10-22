Paxon Ruffin luce cambio de imagen: ¿Novatada en Rayados de Monterrey?

Paxon Ruffin estrenó nuevo look. Se muestran fotografías del juvenil de Rayados de Monterrey con un look distinto, luego de hacer su debut con el primer equipo. Se comenta que podría tratarse de una novatada. (Redes Sociales)

Con apenas 16 años de edad, Paxon Ruffin se convirtió en uno de los futbolistas más comentados de los Rayados de Monterrey, después de protagonizar un debut histórico con el primer equipo durante la victoria por 2-1 ante Pachuca, correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Sin embargo, su estreno dentro del futbol mexicano no es el único motivo por el que ha llamado la atención. Un supuesto cambio de imagen del juvenil ha despertado especulaciones sobre una posible novatada dentro del vestidor regiomontano, aunque todavía no existe una confirmación pública que permita atribuir su apariencia a una dinámica organizada por sus compañeros.

¿Paxon Ruffin fue víctima de una novatada en Rayados de Monterrey?

Durante la llegada del equipo de los Rayados a Monterrey, luego de disputar el partido ante Puebla el día 21 de octubre con un resultado favorable de 4 goles a uno, se pudo ver a Paxon Ruffin adentro del camión del equipo, en el que se pudo apreciar con un nuevo look, dejando atrás sus características trenzas con las que hizo su debut en contra de Pachuca desde el Gigante de Acero y dando paso ahora a una cabeza completamente rapada.

Paxon Ruffin ya cumplió con la novatada 😂💇‍♂️ 📸: @FelipeGalindot https://t.co/CMtf5LYnoY — DLPTLV (@dlptlv) October 22, 2026

Como es costumbre, los juveniles debutantes en el Monterrey terminan por pasar una “novatada”, en la que usualmente se les corta el cabello, ya sea de maneras inusuales o directamente se les rapa. Esta situación ya la han pasado jugadores juveniles debutantes con los Rayados como el hijo de Antonio “Turco” Mohamed; Shayr Mohamed y el hijo de Aldo de Nigris; Aldo Patricio de Nigris.

Paxon Ruffin hace historia como el futbolista más joven en debutar con Rayados

El pasado domingo 18 de octubre, el entrenador argentino Matías Almeyda decidió darle sus primeros minutos a Paxon Ruffin durante el encuentro entre Monterrey y Pachuca, disputado en el Estadio BBVA. El mediocampista ingresó al minuto 77 en sustitución de Jesús Manuel “Tecatito” Corona, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con Rayados, con 16 años, ocho meses y 21 días.

Durante su participación, el mexicoamericano mostró algunas de las cualidades que lo han colocado entre las principales promesas de la cantera regiomontana. Incluso, al minuto 84, encontró con un pase al delantero Hugo Cuypers, quien estuvo cerca de marcar el tercer gol del Monterrey. Al finalizar el encuentro, el árbitro César Arturo Ramos le obsequió el aerosol utilizado para marcar la distancia en los tiros libres, mientras que el asistente Edwin de Jesús Sosa le entregó sus tarjetas de anotaciones.

¿Quién es Paxon Ruffin, la nueva promesa del Monterrey?

Paxon Levi Ruffin Tamez nació el 28 de enero de 2010 en Florida, Estados Unidos. El futbolista cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como extremo por ambas bandas. Su trayectoria incluye experiencias formativas en Florida Elite Soccer Academy y VVV-Venlo de Países Bajos, antes de incorporarse a las fuerzas básicas del Monterrey.

A pesar de su corta edad, Ruffin ya cuenta con experiencia internacional. En 2025 conquistó el Campeonato Sub-15 de Concacaf con la Selección Mexicana, torneo en el que anotó frente a Honduras, Costa Rica y Estados Unidos. Sus actuaciones también despertaron interés en el futbol europeo, particularmente del Benfica de Portugal, donde realizó una prueba de aproximadamente dos semanas durante el verano de 2026.

Asimismo, el futbolista ha formado parte de procesos juveniles tanto de México como de Estados Unidos, por lo que su futuro internacional continúa abierto. Mientras tanto, su principal desafío será aprovechar las oportunidades que le conceda Almeyda para consolidarse dentro del primer equipo de Rayados.