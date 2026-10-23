Juego 1 Brewers vs Rays: horario y canales para ver EN VIVO la Serie Mundial 2026 este viernes 23 de octubre

Brewers vs Rays El Clásico de Otoño 2026 arranca este viernes 23 de octubre con el Juego 1 Milwaukee Brewers vs Tampa Bay Rays.

¡La espera ha terminado! La Serie Mundial MLB 2026 enciende motores y despega este viernes 23 de octubre con el Juego 1 Brewers vs Rays, campeones de la Liga Nacional y la Liga Americana de Beisbol Profesional respectivamente.

A pesar de que el también llamado Clásico de Otoño no enfrentará esta edición 2026 a equipos de gran visibilidad como Los Ángeles de Dodgers o los Yankees de Nueva York —eliminados en fases anteriores de la contienda—, el duelo entre Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers es un evento histórico de la MLB, ya que ambos conjuntos estarían disputando su primer título de Serie Mundial.

¡Te contamos todos los detalles de su primer enfrentamiento!

Brewers vs Rays: ¿cuándo, dónde y a qué hora será el Juego 1 de la Serie Mundial 2026?

La contienda dará inicio en el terreno de los Brewers, cuyos primeros dos encuentros se jugarán en el estadio American Family Field, ubicado en Milwaukee, Wisconsin.

The 122nd edition of the Fall Classic has arrived 🤩 Game 1 of the World Series between the Rays and Brewers is tonight at 8 PM ET on FOX and FOX One! https://t.co/GXqxmNwbt3 — MLB (@MLB) October 23, 2026

Tras vencer indiscutiblemente a los bicampeones Dodgers de Los Ángeles con una barrida 4-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, los Cerveceros fueron el primer conjunto en arribar al Clásico de Otoño, siendo alcanzados por los Tampa Bay Rays después de una reñida competencia contra los Cleveland Guardians; el pasado 19 de octubre se coronaron campeones de la Liga Americana.

Con todos los detalles listos, el ansiado inicio de la Serie Mundial 2026 se llevará a cabo este viernes 23 de octubre a las 18:00 horas —tiempo del centro de México— con el primer juego de siete posibles que definirán al campeón de este año y, en el caso de ambos equipos, su primer título en la historia.

Brewers vs Rays EN VIVO: canales y streaming para ver la Serie Mundial 2026 desde México

Las opciones para seguir la transmisión en vivo del primer enfrentamiento de una contienda histórica, son las siguientes:

Televisión abierta: Canal 9.

Canal 9. Canales por suscripción: ESPN, FOX.

ESPN, FOX. Streaming: FOX One, Disney+ Premium, ViX y MLB TV.

Abridores Juego 1 Brewers vs Rays en la Serie Mundial 2026

Además de la aparición de un avance exclusivo de Avengers: Doomsday, la ambiciosa producción de Marvel Studios pronta a estrenarse, la MLB también anunció a los abridores del Juego 1 de la Serie Mundial 2026, cuya reputación ha demostrado que ningún equipo planea iniciar la contienda otorgando ventaja a su rival.

Del lado de Milwaukee Brewers, el trabajo del montículo recaerá en Jacob Misiorowski, lanzador derecho tras consolidarse como el líder absoluto de la temporada con una efectividad 1.80, 252 ponches y WHIP 0.80 en toda la MLB. Por su parte, los Tampa Bay Rays mandarán a la loma al veterano Nick Martínez, quien fue nombrado All-Star de la Liga Americana este año y cuenta con un récord de 15-6 efectividad más un WHIP de 1.09, por lo que apelará a su madurez y comando para contrarrestar el ataque explosivo de Misiorowski.