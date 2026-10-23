Carlos Ortiz y Santiago De la Fuente libran corte en Hong Kong

Hong Kong Open. Carlos Ortiz se recuperó en la segunda ronda al firmar tarjeta de 65 golpes, después de un inicio sobre par . (Foto especial)

Santiago De la Fuente y Carlos Ortiz, dos de los cuatro mexicanos en el Hong Kong Open, libraron el corte en el torneo del Asian Tour que se juega en el Hong Kong Golf Club.

De la Fuente repitió un segundo recorrido de 67 golpes para un acumulado de 134 golpes (-6), mientras Ortiz entregó score de 65 y para suma de 138 (-2).

Emilio González, quien volvió a competir nueve meses después de una cirugía en la cadera, y Roberto Lebriga un jugador asiduo del tour asiático, no lograron pasar el corte.

Matthew Cheung, líder del torneo

El golfista local Matthew Cheung se posicionó del liderato luego de un recorrido de 62 golpes, mientras intenta convertirse en el primer jugador del territorio en ganar este prestigioso título en sus 65 años de historia.

Chung firmado un impecable 62, ayudado por un águila y seis birdies, para que con acumulado de -14 golpes lleve una ventaja de tres golpes sobre el segundo lugar.

El estadounidense Caleb Surratt también hizo un 62 y es segundo en solitario, mientras que el indio Anirban Lahiri, el inglés Steve Lewton y Jazz Janewattananond de Tailandia comparten el tercer puesto, un golpe más atrás.

Cheung está actualmente en puesto 35 en la Orden de Mérito del Asian Tour, terminó segundo sitio empatado en el Taiwan Glass Taifong Open en mayo, su mejor resultado en el Tour, que buscará superar este fin de semana.