Apunta a volver pronto. Tiger Woods no compite desde que no pasó el corte en The Open 2024, celebrado en Royal Troon, Escocia.punya (Foto especia)

Tiger Woods se mantiene en total hermetismo de cuándo volverá a competir, sin embargo, el ganador de 15 Majors ha dado indicios de que jugaría el calendario completo de su liga, la TGL que inicia en diciembre próximo.

Woods no compite desde julio de 2024, cuando no pasó el corte en The Open, celebrado en Royal Troon, Escocia.

La tercera campaña de la TGL inicia en diciembre próximo y en el equipo de Woods, el Jupiter Links GC, no tuvo cabida un miembro anterior, Kevin Kisner, quien fue reemplazado por Keith Mitchel.

“Obviamente, ya no estoy en el equipo y querían que me fuera”, reveló Kisner en el podcast Fore Play. “Tiger quiere jugar y luego querían fichar a Keith Mitchell, lo cual me parece perfecto”, añadió el jugador de 42 años.

Kisner fue miembro original de Jupiter Links GC cuando se lanzó la liga de golf indoor en 2025, uniéndose a Woods, Max Homa y Tom Kim. En la segunda temporada ayudó al cuarteto a llegar a la final, pero lo han sacado para la tercera campaña.

Kisner dijo que el amigo cercano y confidente de Woods, Rob McNamara, le informó de la decisión por mensaje de texto. “Solo me decían qué hacían con sus decisiones, cómo se movían y qué iban a hacer los jugadores, y que Tiger quería jugar un calendario completo.”

La noticia de que Tiger Woods espera jugar un calendario completo en la TGL en 2027 aliment las esperanzas entre su legión de aficionados de que el jugador de 50 años también pueda jugar en las grandes ligas masculinas.

Durante ese periodo de no estar en las canchas de golf, Woods se sometió a una séptima operación en la espalda. Se esperaba que regresara en el Masters de 2026, pero se retiró tras ser arrestado y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

Woods dejó atrás sus problemas legales el 2 de septiembre al aceptar no impugnar un cargo de conducción temeraria como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales.

El golfista aceptó una suspensión de cinco años de su licencia de conducir y una multa de 1.000 dólares, como parte de un acuerdo de culpabilidad con los fiscales del condado de Martin, Florida.

TGL confirmó su alineación de 35 jugadores para la tercera temporada el lunes, con Xander Schauffele y Adam Scott entre los ausentes más destacados