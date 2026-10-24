Las Chivas del Guadalajara le ganan al Monterrey y trepan al subliderato

Liga MX, Apertura 2026. Roberto Alvarado (i) celebra con sus compañeros el gol que Chivas le propinó al Monterrey en el estadio BBVA. (Foto especial)

Las Chivas del Guadalajara ganaron con lo mínimo en casa del Monterrey en la jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX y esos tres puntos le sirvieron al equipo tapatío para asumir el subliderato del torneo solo detrás del América.

En el esperado reencuentro de Chivas con el entrenador argentino Matías Almeyda, quien ahora comanda a Monterrey, la suerte estuvo del lado del Guadalajara, pues supo marcar un gol y luego salvarse en un penal.

En uno de los partidos más esperados de la Jornada 14, los dos clubes están peleando por consolidarse en zona de Liguilla y el elenco visitante incluso aspira a pelearle el liderato general al América, una posición clave de cara a las rondas de eliminación directa.

Pasados los ocho minutos de la primera mitad, Víctor Guzmán falló un pase en la salida, regalándole el balón a Santiago Sandoval.

El juvenil rojiblanco tomó el balón, se enfiló hacia el área, observó la llegada de Roberto Alvarado y le sirvió, el ‘Piojo’ lo mandó al fondo del arco de Esteban Andrada con un derechazo cruzado, imposible de desviar.

Posteriormente, el Monterrey se encontró a los 16 minutos con la mejor oportunidad para empatar, cuando Bryan González cometió una falta sobre Ricardo Chávez que el árbitro Víctor Alfonso Cáveres señaló como penal.

El Tata Rangel se vistió de Héroe

El responsable de cobrar fue Lucas Ocampos, quien en el último duelo de Monterrey en casa ya había fallado un penal. La historia ahora no fue diferente y el argentino estrelló su derechazo en la humanidad del portero Raúl Rangel, quien se lanzó sobre su derecha para atajar.

El segundo tiempo mantuvo las pulsaciones al máximo. Monterrey volcó sus piezas al frente buscando el empate, dejando espacios que Chivas intentó explotar al contragolpe.

La tensión escaló en la recta final cuando, al 90+1′, el mediocampista Orbelín Pineda vio la tarjeta roja directa tras una entrada al último hombre, dejando a Rayados con diez hombres en el terreno de juego.

En la última jugada del partido, Diego Rossi mandó el balón al fondo de las redes haciendo explotar el graderío con lo que parecía el empate agónico. Sin embargo, el VAR intervino de inmediato para llamar al silbante a revisión. Tras analizar minuciosamente las tomas de televisión, el juez central constató que Rossi había controlado la pelota utilizando la mano, por lo que el gol fue invalidado provocando la frustración local.