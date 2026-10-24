Rubén González y Juan Carlos Samper, líderes del Nacional Amateur Senior

Campeonato Nacional Amateur Senior en Punta Mita. Rubén González se compromete a disfrutar de cada hoyo en la ronda final del domingo. (FMG)

El mexicano Rubén González y el colombiano Juan Carlos Samper comparten el liderato tras completar 36 hoyos con un acumulado de 146 golpes (+2), en el I Campeonato Nacional Amateur Senior que se juega en el Punta Mita Golf Club.

González, de Gran Coyote, firmó una tarjeta de 72 golpes, que incluyó un águila en el hoyo 2, dos birdies y cuatro bogeys, para llegar a lo más alto de la clasificación.

“Me siento muy contento, ha sido un gran destino el torneo organizado por la Federación Mexicana de Golf, muy agradecido por las oportunidades que han creado con un evento así. Estamos fascinados, queremos que se repita muchos años más”, comentó González.

El mexicano aseguró que buscará mantener una mentalidad positiva: “Voy a buscar el campeonato este domingo, con una actitud positiva y agresiva, pero sobre todo a disfrutar cada hoyo de este torneo”.

Aspirante al título. El colombiano Juan Carlos Samper, de Guaymaral Bogotá, no descarta verse campeón este domingo. (FMG)

Juan Carlos Samper, de Guaymaral Bogotá, repitió su tarjeta de 73 golpes del viernes, esta vez con cinco birdies y seis bogeys, para quedar empatado en el primer lugar.

“Es una sorpresa increíble este torneo. En este caso, toca felicitar a la Federación Mexicana de Golf y Punta Mita por las condiciones del campo durante el campeonato”, expresó el colombiano.

Para la ronda del domingo, “intentaré que sea un día de muchos pares y tranquilidad. Entender que habrá errores, que no somos perfectos, es lo que necesito”,.

La pelea por el título también incluye al estadounidense John Luoma, de Colorado Golf Club, y a Ricardo Samar, de Las Misiones Club Campestre, ambos suman +5 golpes.

En seguida se encuentra Carlos Humberto Elías, de La Herradura, con +7. Este domingo se disputarán los últimos 18 hoyos del campeonato, que reúne a cerca de 50 golfistas de México, Estados Unidos, Canadá, República Dominicana y Colombia, para definir al primer campeón de esta nueva competencia del calendario nacional