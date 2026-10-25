Antonelli conquista Austin, pero el título aún deberá esperar

MUY CERCA. Antonelli tendrá que esperar, como mínimo, hasta el Gran Premio de México, el próximo fin de semana, para convertirse en el campeón más joven de todos los tiempos.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dio un paso más hacia la gloria al conquistar este domingo el Gran Premio de Estados Unidos, decimoctava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula Uno, disputado en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. Sin embargo, pese a sumar una nueva victoria, todavía no pudo asegurar matemáticamente la corona mundial.

El talentoso piloto de 20 años, que arrancó desde la pole position, firmó su noveno triunfo de la temporada al imponerse con autoridad sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó en la segunda posición, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) completó el podio en el tercer lugar.

Las combinaciones no favorecieron al piloto de Mercedes

Para celebrar anticipadamente el campeonato en suelo estadounidense, Antonelli necesitaba no sólo ganar la competencia, sino también que su compañero de equipo, el británico George Russell, terminara fuera de los puntos importantes, sin superar el noveno lugar. Además, requería que el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Ferrari) concluyera quinto o peor.

Aunque el italiano cumplió con su parte al quedarse con la victoria, las posiciones finales de sus principales perseguidores impidieron que la definición llegara este fin de semana.

México podría convertirse en escenario histórico

Russell finalizó octavo y Hamilton cruzó la meta en la cuarta posición, resultados que mantienen abierta la lucha matemática por el campeonato. De esta manera, Antonelli deberá esperar al menos una semana más para intentar coronarse en el Gran Premio de México, que se disputará el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

De lograrlo, el piloto de Mercedes se convertiría en el campeón más joven en la historia de la Fórmula Uno, además de transformarse en apenas el tercer piloto italiano en conquistar el título mundial de la máxima categoría del automovilismo.

La presión ahora se traslada a México, donde Antonelli tendrá una nueva oportunidad de sellar una campaña extraordinaria y escribir una página histórica para Italia y para la Fórmula Uno.