Barcelona vs Real Madrid horario y dónde ver en vivo el Clásico de LaLiga EA Sports

La jornada 10 de LaLiga EA Sports llega este fin de semana con el esperado encuentro entre el FC Barcelona y el Real Madrid, dos gigantes del fútbol español que miden fuerzas en un duelo clave por la cima de la tabla.

El conjunto merengue busca sumar un nuevo triunfo para acortar la distancia frente a la escuadra azulgrana, que llega con una ventaja de seis puntos sobre sus perseguidores madrileños. Ambos clubes vienen de cumplir con autoridad en sus compromisos previos: el Real Madrid se impuso 4-1 al Sevilla, mientras que el Barcelona aseguró los tres puntos tras vencer 4-2 al Betis.

¿Cuándo y a qué hora juegan Barcelona vs Real Madrid?

El enfrentamiento correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid se disputará este domingo 25 de octubre.

El balón comenzará a rodar en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México), teniendo como escenario el Estadio Spotify Camp Nou.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Clásico español?

Los aficionados de ambos titanes del futbol español podrán seguir las acciones del partido totalmente en directo a través de la señal de televisión de paga en Sky Sports, canal encargado de llevar la transmisión exclusiva para todo el público.

Posibles alineaciones

FC Barcelona:

Joan García

Xavi Espart

Pau Cubarsí

Gerard Martín

João Cancelo

Rodri

Pedri

Fermín López

Lamine Yamal

Anthony Gordon

Raphinha

Real Madrid