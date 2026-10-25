Atlas vs. Puebla horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX (Pexels)

El duelo que se vivirá durante la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX enfrentará cara a cara al Atlas y al Puebla, dos equipos que buscan cerrar de la mejor manera ante la inminente culminación de la fase regular.

Tras una semana bastante cargada para los rojinegros a causa de su tropiezo más reciente, el equipo tapatío se encuentra en un momento agridulce. A pesar de haber recibido una dura goleada de 2-5 frente al Club América, mantenerse con un total de 21 unidades les da la oportunidad de pelear por escalar a los primeros puestos de la tabla general.

Por su parte, el Puebla ha mostrado una jornada agradable a lo largo del torneo, aunque se ha topado con pequeños tropiezos en su intención de seguir sumando. La Franja llega golpeada tras caer 1-4 ante Rayados de Monterrey en esta recta final del campeonato, por lo que este domingo ambos clubes se medirán en un choque sumamente acalorado con el único objetivo de llevarse la victoria.

¿Cuándo y en qué estadio se jugará el Atlas vs Puebla?

El encuentro entre Atlas y Puebla se disputará este domingo 25 de octubre, teniendo como sede oficial la cancha del Estadio Jalisco, escenario donde ambas escuadras deberán mostrar de qué están hechas.

¿A qué hora empieza el partido de la Jornada 14?

El árbitro dará el silbatazo inicial en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que arrancarán las acciones en el coloso de la Calzada Independencia.

¿En qué canal y plataforma de streaming se transmitirá en vivo?

Para la afición que desee seguir cada minuto de este reñido compromiso, la transmisión en directo estará disponible de manera exclusiva a través de streaming por la plataforma de ViX Premium.