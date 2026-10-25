Falcons sorprenden a los 49ers y les arrebatan el invicto en la Semana 7

SORPRESA. Atlanta firma la campanada de la jornada.

Los Atlanta Falcons pusieron fin este domingo al invicto de los San Francisco 49ers al imponerse por 29-20 en partido correspondiente a la Semana 7 de la temporada de la NFL.

Con el triunfo, Atlanta mejoró su marca a tres victorias y cuatro derrotas para colocarse en el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC).

Pese a la caída, San Francisco se mantiene al frente de la División Oeste de la NFC con récord de 6-1.

Penix lidera el golpe sobre la mesa

Michael Penix comandó la ofensiva de los Falcons con 213 yardas por pase y tres envíos de anotación. Del otro lado, Brock Purdy lanzó para 288 yardas, pero sufrió dos intercepciones y fue capturado en un par de ocasiones.

Los 49ers tomaron ventaja de 14-12 en la primera mitad gracias a anotaciones terrestres de Kaelon Black y Christian McCaffrey.

Atlanta respondió con un touchdown por recepción de Nick Muse y un gol de campo de Nick Folk, para mantenerse en la pelea antes del descanso.

Los Falcons resolvieron en la segunda mitad

En el tercer cuarto, los visitantes le dieron la vuelta al marcador para ponerse al frente 19-14 gracias a un pase de anotación para Kyle Pitts.

Más adelante ampliaron la diferencia hasta el 26-14 con otro envío a las diagonales, esta vez para Drake London, aprovechando una serie de errores defensivos de los gambusinos.

San Francisco reaccionó en el último periodo y se acercó 26-20 con una recepción de touchdown de Kyle Juszczyk, aunque Eddy Piñeiro falló el intento de punto extra.

Intercepción clave para asegurar la victoria

Cuando los 49ers buscaban una remontada, la defensiva de Atlanta apareció en el momento decisivo. Kendal Daniels interceptó un pase y frenó las aspiraciones locales.

Poco después, Nick Folk sentenció el encuentro con un gol de campo que dejó el marcador definitivo de 29-20.

Vikings mantienen el paso perfecto

Minnesota sigue invicto

En otro de los encuentros destacados de la jornada, los Minnesota Vikings conservaron su calidad de invictos al derrotar 16-10 a los Indianapolis Colts.

Con marca de 7-0, Minnesota continúa en la cima de la División Norte de la NFC, mientras que Indianápolis quedó con registro de 2-5.

Burrow brilla ante Baltimore

En Baltimore, Joe Burrow tuvo una actuación sobresaliente con 292 yardas y cuatro pases de anotación en la victoria de los Cincinnati Bengals por 35-13 sobre los Baltimore Ravens.

El mariscal de campo lideró una ofensiva dominante que controló el juego desde la primera mitad.

Dolphins consiguen su primera victoria

Los Miami Dolphins lograron su primer triunfo de la temporada al superar 28-25 a los New York Jets, impulsados por dos pases de anotación de Malik Williams.

La victoria permitió a Miami abandonar el fondo de la clasificación y ganar confianza de cara a la segunda mitad de la campaña.

Browns y Steelers libran batalla divisional

Los Cleveland Browns derrotaron 27-24 a los Tennessee Titans gracias a dos anotaciones terrestres de Quinshon Judkins, quien además acumuló 96 yardas por acarreo.

Con marca de 5-2, Cleveland mantiene una cerrada lucha con los Pittsburgh Steelers, que también tienen récord de 5-2 y derrotaron más temprano 16-10 a los New Orleans Saints en un encuentro disputado en París.

Buccaneers y Giants completan la jornada

En otros resultados, los Tampa Bay Buccaneers aplastaron 43-13 a los Carolina Panthers.

Por su parte, los New York Giants derrotaron 27-21 a los Houston Texans en un partido que requirió tiempo extra para definirse.