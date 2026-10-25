Gaby López confirma su repunte y termina undécima en el BMW Ladies Championship

EN COREA DEL SUR. Gaby fue de menos a más ante las mejores del mundo.

Con una sobresaliente ronda final de 67 golpes (-5), Gaby López concluyó empatada en el undécimo sitio del BMW Ladies Championship, torneo del LPGA Tour disputado en Corea del Sur.

La mexicana finalizó con un acumulado de 276 golpes (-12), a cinco impactos de la japonesa Yuri Yoshida, quien se adjudicó el título con una actuación consistente a lo largo de las cuatro jornadas.

Se consolida entre las mejores del mundo

Al igual que la semana anterior en el Buick LPGA Shanghái, Gaby volvió a mostrar capacidad de reacción al recuperarse ronda tras ronda. En el certamen celebrado en China, la capitalina terminó empatada en el décimo lugar, resultado que representó su cuarto Top 10 de la temporada.

Esa actuación en Shanghái la impulsó hasta el sitio 13 del ranking mundial, la mejor posición de su carrera. Tras su participación en Corea del Sur, descendió dos peldaños, aunque se mantiene dentro del selecto grupo de las 15 mejores jugadoras del planeta.

Gaby ha señalado en diversas ocasiones que el ranking mundial no es una obsesión para ella; sin embargo, ocupar posiciones de privilegio resulta fundamental para garantizar su acceso a los torneos más importantes del calendario del LPGA Tour.

Un cierre sólido para la mexicana

En el BMW Ladies Championship, López inició con una ronda de par de campo (72 golpes) y posteriormente registró tarjetas de 68, 69 y 67 impactos, reflejo de una clara mejoría conforme avanzó la competencia.

La golfista mexicana llega así a la parte final de la temporada en buen momento, luego de encadenar resultados competitivos en la gira asiática del LPGA Tour.

Yuri Yoshida se queda con el título

La japonesa Yuri Yoshida se mantuvo durante toda la semana entre las principales contendientes al trofeo. Firmó rondas de 66, 69, 68 y 68 golpes para un total de 271 (-17), suficiente para conquistar el campeonato.

Yoshida superó por apenas un golpe a las surcoreanas Haeran Ryu y Hye Jin Choi, quienes compartieron el segundo puesto con un acumulado de 272 golpes (-16).

Continúa la gira asiática

La próxima escala del LPGA Tour será el Maybank Championship, programado del 29 de octubre al 1 de noviembre en Kuala Lumpur, Malasia.

La gira asiática concluirá la semana siguiente con la celebración del Toto Japan Classic, uno de los últimos compromisos importantes antes del cierre de la temporada.

De la Fuente, Top 20 en Hong Kong

Actuación mexicana en Asia

En otra actividad del golf internacional, Santiago De la Fuente concluyó su participación en el Hong Kong Open empatado en el sitio 17, tras sumar 271 golpes (-9).

Por su parte, Carlos Ortiz finalizó en la posición 36 con un acumulado de 274 impactos (-6).

John Catlin gana y asegura boletos a Majors

El campeón del torneo fue el estadounidense John Catlin, quien además del premio económico obtuvo la clasificación para disputar el Masters de Augusta y The Open Championship de 2027.

Catlin cerró una semana dominante en Hong Kong para asegurar dos de los boletos más codiciados del golf mundial y consolidar uno de los triunfos más importantes de su carrera.