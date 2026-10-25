Querétaro vs Cruz Azul horario y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 14 del Apertura 2026 (Pexels)

La actividad de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX llega a su fin este domingo con uno de los duelos más atractivos de la fecha, donde Querétaro recibe a Cruz Azul en un encuentro en el que ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar de a tres ante la inminente culminación de la fase regular.

Para los Gallos Blancos de Querétaro, que se presentan a este compromiso ubicados en el noveno peldaño con 20 puntos. El conjunto queretano llega con la obligación de reencontrarse con la victoria tras caer 2-1 ante el Atlético de San Luis en el Clásico 57, por lo que necesita un resultado positivo que le permita afianzarse entre los primeros puestos del torneo.

En contraste, Cruz Azul navega en una posición más cómoda tras sumar 23 unidades que lo consolidan en la parte alta de la clasificación. Luego de salir victorioso con 1-2 frente a los Tuzos del Pachuca. Ahora que se verá contra Querétaro, mantiene el objetivo de seguir con el buen ritmo que el club registra mientras pelea por quedarse en los puestos altos del Apertura 2026.

¿Cuándo y en qué estadio se jugará el Querétaro vs Cruz Azul?

El partido tendrá una noche cargada de emoción con Querétaro enfrentando a Cruz Azul este domingo 25 de octubre, teniendo como escenario principal el Estadio Corregidora, donde veremos a un equipo con la necesidad de mejorar su estado en el torneo mientras el otro busca mantenerse con el puntaje positivo.

¿A qué hora empieza el partido de la Jornada 14?

El silbatazo inicial retumbará en la capital queretana en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), momento en el que arrancarán las acciones de este emocionante cierre de jornada.

¿En qué canal y plataforma de streaming se transmitirá en vivo?

La cobertura en directo para los aficionados que deseen seguir el encuentro estará disponible a través de televisión de paga por la señal de FOX Sports, mientras que en opciones digitales y streaming la transmisión se podrá seguir por FOX One.

Posibles alineaciones

Querétaro

Guillermo Allison

Bayron Duarte

Diego Reyes

Lucas Abascia

Daniel Parra

Bernardo Parra

Mateo Coronel

Carlo García

Enzo Giménez

Iker Benito

Alí Ávila

Cruz Azul