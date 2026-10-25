¡Tenemos Campeón!

UN CAMPEÓN PARA LA HISTORIA. González cerró el torneo con una tarjeta de 74 impactos (+2), producto de cinco birdies, cinco bogeys y un doble bogey.

El mexicano Rubén González, representante de Gran Coyote, escribió su nombre con letras de oro al proclamarse campeón del I Campeonato Nacional Amateur Senior, disputado en el Punta Mita Golf Club, tras completar las tres rondas del certamen con un acumulado de 220 golpes (+4).

González cerró el torneo con una tarjeta de 74 impactos (+2), producto de cinco birdies, cinco bogeys y un doble bogey, resultado suficiente para mantenerse en la cima de una competencia que tuvo constantes cambios en la clasificación durante la jornada final.

“Seguí con la misma estrategia de los dos primeros días: atacar los pares cinco y eso me salió bien. La verdad es que fue una buena competencia durante los 54 hoyos y no queda más que celebrar y disfrutar de esta linda victoria”, señaló el campeón.

UNA BATALLA CERRADA HASTA EL FINAL

El mexicano inició la ronda decisiva compartiendo el liderato con el colombiano Juan Carlos Samper, pero supo administrar la presión para conservar la ventaja y adjudicarse la primera edición del campeonato.

“Me siento fantástico. Después de mucho trabajo, siempre practicando, compitiendo y dando mi mejor esfuerzo, hoy mi nombre quedará enmarcado en la historia del torneo. Es un sueño; nunca imaginé tener este trofeo en mis manos. Los campeones se hacen, y hoy es un claro ejemplo de ello”, agregó González.

El segundo lugar terminó compartido entre Ricardo Samar Baruqui, de Las Misiones Club Campestre, y el colombiano Juan Carlos Samper, del Guaymaral Bogotá, ambos con un acumulado de 224 golpes (+8).

PRESENCIA INTERNACIONAL EN EL TOP 5

La clasificación final reflejó el nivel competitivo y el carácter internacional del certamen. El canadiense Jason Thorpe y el estadounidense John Luoma completaron el Top 5, ambos con 227 golpes (+11).

El I Campeonato Nacional Amateur Senior reunió a cerca de 50 jugadores de México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y República Dominicana, consolidándose desde su primera edición como una de las nuevas competencias de relevancia para el golf amateur de la región.

Además de formar parte del calendario oficial de la Federación Mexicana de Golf (FMG), el torneo otorgó puntos válidos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

UN TORNEO CON FUTURO

“Estamos muy contentos por esta gran primera edición del Campeonato Nacional Amateur Senior. Queremos agradecer a todos los integrantes de la Federación Mexicana de Golf y de Punta Mita por la organización del torneo y por las extraordinarias condiciones del campo. Tenemos toda la intención de celebrar este evento cada año y anticipamos regresar aquí en 2027”, afirmó Hugo Martínez Treviño, presidente del Comité de Torneos de la FMG.

Durante las tres jornadas de competencia, los participantes destacaron la calidad del campo, la organización y el entorno natural de Punta Mita, uno de los destinos turísticos más reconocidos de Nayarit.