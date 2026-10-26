Se viene la diversión en México y Europa

ROBERTO 'Piojo' ALVARADO. Motor del 'Rebaño Sagrado'.

Comencemos con un reconocimiento a las directivas de Pumas y América por los homenajes brindados a dos leyendas de nuestro futbol.

Siempre he pensado que una de las grandes deudas del futbol mexicano es con sus figuras, muchas veces maltratadas por sus exequipos y, en ocasiones, hasta por la propia afición. Por eso, los reconocimientos a Hugo Sánchez y Guillermo Ochoa se reciben con enorme entusiasmo. Ojalá que, poco a poco, quienes lo merecen, y son muchos, reciban el trato que se ganaron dentro de la cancha.

Guadalajara levanta la mano

En México, un equipo comienza a separarse del resto justo cuando más importa, en la recta final rumbo a la liguilla. Sin embargo, llama la atención que Guadalajara, sin jugar tan bien como lo hizo el torneo anterior, se haya metido de lleno en la pelea por el título.

Ahora, incluso sin mostrarse claramente superior a sus rivales, el Rebaño sabe cómo obtener resultados. Esa es una cualidad que suele distinguir a los equipos protagonistas en los momentos decisivos de una temporada.

Pensar en una final entre América y Guadalajara ya no parece una idea descabellada. Repetir la llamada “Final de Finales” de la década de los ochenta, que terminó con triunfo azulcrema, sería un escenario soñado para muchos aficionados.

América sigue siendo el rival a vencer

Hoy por hoy, el favorito sigue siendo América. Sin embargo, las cosas pueden cambiar en cuestión de semanas y más cuando se trata de una liguilla, el escenario donde la lógica no siempre prevalece.

Por historia, calidad de plantel y profundidad de banca, las Águilas parten con ventaja. No obstante, conforme se acerca la fase decisiva, otros equipos comienzan a crecer y a consolidar candidaturas que hace apenas unas jornadas parecían lejanas.

El Madrid vuelve a demostrar su grandeza

En el resto del mundo, la victoria del Real Madrid en el clásico confirma que el conjunto merengue pertenece a una especie distinta cuando debe enfrentar la adversidad.

El Barcelona llegaba como favorito, pero José Mourinho demostró que sigue vigente como uno de los técnicos de élite en el futbol mundial y dio una auténtica cátedra como visitante.

Partidazo del Madrid, que incluso horas antes del encuentro sufrió la baja de su portero titular. Aun así, encontró la manera de competir, resistir y ganar.

Una Liga Española que promete emociones

El triunfo merengue provoca que la Liga española permanezca abierta para varios aspirantes al título, algo que agradecen los aficionados neutrales.

Una competencia con varios contendientes siempre resulta más atractiva y, por ahora, el campeonato español ofrece la posibilidad de una lucha intensa hasta las últimas jornadas.

La crisis interminable del Manchester United

Y finalmente, en la que para muchos sigue siendo la mejor liga del mundo, la Premier League, la noticia no está en los primeros puestos de la clasificación, sino en el Manchester United.

El otrora gigante del futbol europeo atraviesa momentos difíciles. Su plantilla luce distante de la jerarquía que exige su historia y el club parece navegar a la deriva mientras sus propietarios deciden el futuro de su entrenador, Michael Carrick, una figura histórica de la institución.

Un cierre de año para disfrutar

En Europa, la temporada apenas comienza y ya ofrece emociones en cada jornada, como ocurre año tras año.

Mientras tanto, en México el campeonato entra en su etapa decisiva y se prepara para dar paso a la liguilla. Se avecinan semanas de gran intensidad y diversión para los aficionados al futbol, a ambos lados del Atlántico.