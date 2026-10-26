Tabla general de la Liga MX: Apertura 2026, Jornada 14

Estamos por entrar a la recta final de la fase final del campeonato de Liga MX. Quedan solo tres partidos por disputar para la mayoría de los equipos y la carrera por los puestos de liguilla se cierra. América viene de perder este fin de semana, pero se mantiene como el líder general de la competencia, con Cruz Azul y Chivas siguiéndoles de cerca. Mientras tanto, equipos como Pumas, Pachuca y Tigres ya no tienen margen de error para meterse dentro de los ocho mejores de la clasificación general.

Tabla general de la Liga MX tras la jornada 14 | Apertura 2026

Tabla general de Liga MX Así luce la clasificación del futbol mexicano tras 14 jornadas diputadas de la fase regular y dos partidos pendientes por disputar.

A pesar de su derrota de este fin de semana, América se mantiene como el número 1 de la clasificación general. Los azulcremas siguen en la cima con 27 unidades. Además, esta semana juegan su partido pendiente de la semana, por lo que tienen una nueva oportunidad de ampliar su ventaja. Debajo de ellos, aparecen Cruz Azul y Chivas con 26 puntos y Atlas con 24.

Los Diablos siguen perdiendo terreno en la parte alta de la clasificación y esta semana cayeron al quinto puesto con 23 unidades. León también cayó y ahora aparece en el puesto 6 con 22. Debajo de ellos, Monterrey y Xolos de Tijuana completan la zona de liguilla, ambos con 20 unidades.

Gallos Blancos también continúa en caída libre. Después de haber llegado al tercer lugar de la tabla, Querétaro suma tres derrotas al hilo que ahora los tienen fuera del top 8 a pesar de que igualan los 20 puntos de Rayados y Xolos. Santos Laguna perdió su racha de seis victorias seguidas y e quedó en 19 unidades, los mismos que el Atlético de San Luis.

Los equipos que están al borde de la eliminación empiezan con Pumas. Universidad Nacional volvió a dejar ir una ventaja en casa y llegó apenas a 19 puntos. Pacucha y Puebla les siguen con 16, mientras que los Tigres se quedaron en 15 y están a punto de quedarse fuera de la disputa por el campeonato por primera vez en varios años.

Ya eliminados, tenemos a Atlante, Necaxa y FC Juárez. Los últimos equipos en la clasificación general buscan únicamente terminar la temporada con una nota alta para mejorar la moral, ya que la tabla de cocientes ya no existe y ni siquiera existe el riesgo de pagar multa por su bajo desempeño.